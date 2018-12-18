促狮城机场撤ILS改降落航线．柔挺交部更强硬立场

玛兹兰（左）在峇株巴辖及居銮“重返校园”援助清寒学生活动上，赠送书包给受惠学生。（图：星洲日报）

（柔佛．峇株巴辖17日讯）柔佛州公共工程、基本设施及交通委员会主席玛兹兰表示，柔州政府支持交通部对新加坡采取更强硬立场，包括要求新加坡撤除新加坡实里达机场的仪表着陆系统（ILS）并改变实里达机场降落航线等。

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玛兹兰今日主持峇株巴辖及居銮“重返校园”援助清寒学生活动后，发表谈话。

他支持交通部长陆兆福的决定，因为上述系统并未对联邦及州政府带来任何好处，但他不确定前朝政府是否已同意此事。

他说，新政府在首相敦马哈迪领导下，不应太过“软弱”，以免让人“有机可趁”。

他指出，前朝政府签约的一些协议，对新加坡有利，但却对我国和柔州不利，敦马不会对新加坡太过“赏脸”，所以一些协议将会重新检讨。

长堤大塞非马方问题

玛兹兰透露，他今日接获许多投诉，指新柔长堤新山关卡严重阻塞，但许多民众不明白，这次并非大马方面的问题，而是新加坡方面阻塞长达6小时。

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“我们不知道这次阻塞的原因，但已经向新加坡投诉久，其实我们一直想要解决两地阻塞的问题，但却无法获得对方配合。”

他举例，柔新火车每天往返11趟，州政府曾要求增加班次，但新加坡却无法配合，他也不知道为何如此。

“我们一直积极鼓励更多游客及投资者从新加坡过来大马，带动本地经济发展，但新加坡却无法配合，我不明白这是不是新加坡的策略，要避免太多新加坡人前来柔州消费，因为新加坡国民及游客来到这里消费，最终将是我国获利。”