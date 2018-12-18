每月扣除外劳20%基薪建议．社险：须改2法才能实行 大马社险机构（SOCSO）副首席执行员拿汀阿兹莱利拉曼说，人力资源部长古拉本月15日提出“雇主每月扣除外劳20%基薪”的建议，将涉及两项法令的修改，即1969年雇员社会安全法令（4法令Akta4）及1955年雇佣法令（265法令）。

阿兹莱利（站者左四）颁发纪念状予完成复健计划的社险会员，以兹鼓励。左一为SOCSO职业服务组主任罗斯海米；站右四起为职业保险系统（SIP）办公室主任拿督沙哈及Mache All StarUnited董事经理阿里夫。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）大马社险机构（SOCSO）副首席执行员拿汀阿兹莱利拉曼说，人力资源部长古拉本月15日提出“雇主每月扣除外劳20%基薪”的建议，将涉及两项法令的修改，即1969年雇员社会安全法令（4法令Akta4）及1955年雇佣法令（265法令）。

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她指出，唯有修改上述法令，当局才有权每月扣除外劳20%的基薪。

她说，部长的上述建议旨在保护本地雇主，以设法减少外劳逃跑的案例；因此，这项扣薪20%的建议，在运作上有别于明年起雇主须为所聘请外劳投保缴交社险的措施。

外籍女佣没社险不在范围

她今日代表社险机构首席执行员拿督斯里莫哈末阿兹曼为社险主催的“Bangkit#PERKESO Prihatin”

付费电视节目主持推介后发表谈话。她说，由于外籍女佣没投保社险，未受社险保障，所以每月扣薪20%的建议不涵盖她们。

她说，韩国已成功落实该措施，并有效监控外劳逃跑，因此政府才有意仿效韩国。

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“若是外劳从A雇主逃跑，过后到B雇主打工，当扣薪20%措施开跑之后，B雇主必须为外劳呈报资料及进行扣薪手续，这一来政府就能够知道有关外劳已逃到哪里工作。”

她表示，这除了保护到本地雇主免受外劳逃跑而亏损，也能协助减少满街都是非法外劳的问题。

合约届满将归还所扣薪金

她透露，若有关外劳在我国聘雇合约为2年，合约届满回国时，社险机构将归还有关的扣薪金额，到时他们也享有特定的利息。

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21858被逼停工会员重就业

另一方面，社险机构首席执行员拿督斯里莫哈末阿兹曼说，自2007年社险机构推介回归职场（RTW PERKESO）计划，截至今年11月，该计划成功协助了2万1858名因工伤或患病被逼停工的会员重新就业。阿兹曼不克出席，其讲词由阿兹莱利代读。

全长13集的“Bangkit # PERKESO Prihatin”付费电视节目，将于每周五晚上9时在AstroRia频道播映，首集由本月21开播。内容讲解社险会员进入马六甲社险机构敦拉萨复健中心，进行复健和激励人心的故事。