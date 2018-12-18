王晓庭：提前送兴兴靓靓回国．“马中关系或坠冰点” 马青总团长王晓庭表示，希望联盟政府提早将旅居我国已有4年半的熊猫兴兴与靓靓送回国的做法并不恰当。她认为，这可能会对本来已“冷却”的马中关系，进一步坠入冰点。

（吉隆坡12日讯）马青总团长王晓庭表示，希望联盟政府提早将旅居我国已有4年半的熊猫兴兴与靓靓送回国的做法并不恰当。她认为，这可能会对本来已“冷却”的马中关系，进一步坠入冰点。

广告

她询问大马对华特使兼马中商务理事会主席，也是行动党主席的陈国伟对此事是否知情？他的看法又是什么？

王晓庭发表文告指出，中国将熊猫送来我国旅居的意义，绝对不只是让我国的动物园增加两名“明星”般简单，当中涉及的外交关系与象征的意义才是最重要及最有价值的。

“如果愚昧的部长只会从花在熊猫身上的费用来衡量是否值得保留，相关部长的智慧与水平和视野及素质，显然是非常平庸与短视的。”

马中关系已大不如前

她说，马中关系在希盟政府执政后大不如前是不争的事实，包括来马中国游客，中国投资者等，这也直接打击了大马在相关领域的表现。

王晓庭劝告内阁部长不要为了讨好“一个人”，而与来往密切的国家关系闹僵，反之应该在内阁里发挥影响力，对任何不利与不合理的政策发声反对。

广告

“首相敦马的内阁里似乎全部都是YES MAN，而这些部长为了逃避责任也只会以‘首相的决定’和‘内阁的决定’作为推卸与敷衍。”

他也说，希盟政府在处理国家的事务方面，应该持有更宽阔的胸襟，不要因为是前朝的计划就全部破坏终止，应以国家利益为大前提。