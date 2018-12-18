“盼莱纳斯守法续运作”．日关注稀土厂与马纠纷 澳洲莱纳斯稀土厂与马来西亚政府之间的纠纷，让日本政府以及依赖矿产推动经济发展的企业关注。

（吉隆坡17日讯）澳洲莱纳斯稀土厂与马来西亚政府之间的纠纷，让日本政府以及依赖矿产推动经济发展的企业关注。

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澳洲《金融时报》（Financial Review）引述日本驻吉隆坡大使馆经济顾问中岛秀人表示，日本政府正在密切关注局势的发展，并准备在必要时进行干预。

“我们希望莱纳斯能在遵守马来西亚法规的境况下继续运作，大使馆将以任何方式支持它。”

日33%稀土需求来自莱纳斯

据悉，日本大约三分之一的稀土需求皆来自莱纳斯，而莱纳斯的主要产品钕和镨（NdPr）广泛用于制造电子产品和汽车等商品的工业磁铁。

莱纳斯首席执行员拉凯兹批评，大马政府禁止该厂继续运作的决定是基于“政治政策”，而非科学因素。

中岛秀人指出，日本将针对莱纳斯的投诉展开调查。

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“如果莱纳斯不是因为环境或安全标准不达标的因素被禁止运作，大使馆将对马来西亚政府提出（反对）。”

另外，澳洲国立大学教授阿姆斯特朗指出，中国过去几乎垄断了全球的稀土市场，占全球供应量近97%。

当中国通过出口管制开始打击非法和小规模采矿后，从2010年开始减少40%的稀土出口，给全球市场带来了冲击、甚至出现“稀土危机”。

阿姆斯特朗表示，日本是世界上最大的稀土消费国之一，因此中国减少稀土供应也对日本造成了直接影响。

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当全球尚未找出中国以外的稀土开采和生产的长期替代方案前，莱纳斯的营运若受到影响，也将导致中国近乎成为独家供应商。

澳洲《金融时报》认为，随着马哈迪重新掌权后，马日的关系升温；然而，稀土厂的问题或令两国的关系受到冲击。