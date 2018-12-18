正式成为大马女婿．“闪电侠”格斯汀低调结婚了 闪电侠”格兰特格斯汀结婚了！现年28岁的他15日和30岁的马来西亚籍女友安德莉亚托玛步上红毯，婚礼当天星光熠熠，宾客包括主演《Supergirl》的梅利莎拜诺伊斯特和基斯伍德等。

（吉隆坡18日讯）“闪电侠”格兰特格斯汀（Grant Gustin）结婚了！现年28岁的他15日和30岁的马来西亚籍女友安德莉亚托玛（Andrea Thoma）步上红毯，婚礼当天星光熠熠，宾客包括主演《Supergirl》的梅利莎拜诺伊斯特（Melissa Benoist）和基斯伍德（Chris Wood）等。

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格兰特2017年4月和来自东马沙巴的安德莉亚订婚，交往至今2年多，女方为物理治疗师，小俩口自从公开恋情后，便经常在社群网站上分享放闪照，他的经纪人证实喜讯，“这是一场和家人、朋友一起分享的最美仪式，看到他们在亲友包围下，充满爱地在一起，真是令人开心，希望他们一生有满满的爱和幸福，他们很幸运能和彼此度过接下来的人生。”