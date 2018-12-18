马新关卡严重塞车．网民：应该很多人拿病假 出境塞，入境也塞，新马关卡从周末到今早通关都严重堵塞，长堤俨然变成停车场，今早受困车龙的马来西亚网民直呼，“去到（新加坡）时已经午餐时间了”“应该很多人拿病假”。

入境新加坡的车龙一路回堵到柔佛。（脸书照片）

（新加坡17日讯）出境塞，入境也塞，新马关卡从周末到今早通关都严重堵塞，长堤俨然变成停车场，今早受困车龙的马来西亚网民直呼，“去到（新加坡）时已经午餐时间了”“应该很多人拿病假”。

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《联合晚报》报道，大士关卡和兀兰关卡自上周五（14日）就出现严重堵车。移民与关卡局14日上午10时50分在脸书指出，由于大马车龙回堵，兀兰关卡的出境交通车速缓慢。当天傍晚6时20分，当局也表示兀兰和大士两个关卡双向交通缓慢。

公众：困车龙4到6个小时

有公众大吐苦水，说困在车龙长达4到6个小时。其中一名公众14日晚上8时在移民局脸书留言说，她从下午4时就受困车龙，还没通关。

另一名公众当天傍晚5时48分也留言说：“Checkpoint.sg应用显示的等候时间是少过90分钟，我们困在车龙中已超过90分钟，而且离关卡还很远，我都看不到移民局大厦。发生了什么事？”

“新柔交通路况情报站”脸书页面上，网民也怨声载道。公众分享的视频和照片中，都可看到关卡附近都出现长长的车龙，关卡内也是水泄不通。

“越堤族”抱怨，关卡只开放少数通道，加剧堵车现象。

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一车道只开放一柜台

今早在移民与关卡局脸书留言的一名驾车者分享自己的通关经历，指他经由兀兰关卡入境，花了3个多小时才通关。

“每条车道只有一个新加坡移民局柜台开放，交通一直回堵到柔佛。必须找出更好地处理方法！

每个人都明白交通有高峰期，但碰上学校假期、星期天和圣诞前购物热潮，每条车道只开放一个柜台简直太荒唐！”

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也有网民把堵车现象与最近波澜不断的新马关系做牵连，说“新加坡来乱了”“最近的新加坡关卡玩野”。

截至今天中午，拥堵情况仍不见好转。