他们在诗巫扎根一．守住味道 留住记忆 （诗巫日讯）最能代表小福州诗巫的地方风味饼食是什么？当然莫过于光饼与征东饼！

陈俍华与太太李葵妃每天清晨4时就马不停蹄开始一天忙碌工作。

钱甄玲／报导

广告

（诗巫日讯）最能代表小福州诗巫的地方风味饼食是什么？当然莫过于光饼与征东饼！

诗巫的淳朴、地方历史、饮食文化的背景，吸引远道而来的西马、新加坡、台湾、中国媒体目光，也让诗巫饼家成了镁光灯下的焦点故事。

而，每逢返乡游子离开诗巫时都会带走一袋袋光饼，在异乡嚼着光饼，回味的是家乡美好时光的心情。

●升记饼家

炭炉烘烤光饼 最好吃

老街马克路巷弄里的升记饼家是诗巫人熟悉的饼家。1963年创设时名为森记，90年代易名为升记饼家。

广告

升记饼家第二代接班人陈俍华与胞兄继承了父亲手艺，各自经营起饼铺。其儿子也已能独当一面制饼。

陈俍华说，其父亲十多岁到民丹莪的饼铺打工，跟随师傅学做饼后回诗巫开饼铺。他从小就在饼铺打转，父亲退休后，他就在30来岁接手，做到现在有二十余年。

“早期除光饼和征东饼，父亲还有做礼饼、蛋糕等糕饼。父亲退休后，我只专做光饼及征东饼，毕竟这两种小食饼是福州族群的文化食物。”

每天清晨4时，陈俍华与太太李葵妃就开始忙碌，一边应付客源，一边重复搓面团、烘烤起炉，新鲜做新鲜卖至下午3时许，收工打烊已是傍晚五六点。

广告

陈俍华仍沿用传统火炭炉烘烤光饼，因为带有炭香味的饼最好吃。

光饼、征东饼是福州人最熟悉不过的小食，而征东饼除了原味，也有了豆沙、牛油、豆蓉、加央陷料的崭新风味。纵使西饼选择多样又千变万化，但不会影响传统光饼与征东饼的“地位”，甚至连马来人及伊班人顾客群都喜爱。

伊班人过达雅节时，会购买光饼和征东饼回去夹烧肉享用；马来人过开斋节则是沾咖哩汁品尝。

陈俍华强调，保持饼食质量，专注口感最重要，回头的顾客就是他们最大的信心与动力，这也是他希望儿子接班后能坚守的信念。

“从事饼家生意固然为了养家糊口，也为了传承福州饼食，让人寻味家乡小吃”。

●南美饼家

传统饼食飘香 老招牌

由钱理平于1945年创立，拥有73年历史的南美饼家，现由其儿子钱学明继承衣钵，让福州人传统饼食——光饼与征东饼继续飘香。

从中国南来的钱理平，在双溪美拉（新珠安）的简陋亚答屋开始经营做饼生意。钱学明接棒饼业时，不过是20多岁年轻小伙子，做到今日已是72岁了。

钱学明10岁就在店铺跟父亲做工，当时寿面、光饼、礼饼、面包样样都做。

每天凌晨3时天未亮，小小年纪的他就得从温暖的被窝中起床，在睡意昏沉，频频“猛点头”的状态下跟随父亲做寿面。做好面线后，父亲带他去喝浓郁咖啡乌，还是小孩的他那知道咖啡厚薄之分。长期下来，就这样喝上瘾，直到现在每天必来一杯咖啡，喝咖啡成了钱学明对父亲最深的记忆。

接手饼家后，钱学明与妻子林云瑰（64岁）同心经营，一步一脚印，靠微薄积蓄及银行贷款购置一间店铺，。

“父亲在世时，租店铺经营饼食生意。然而租期届满，店主下逐客令，我央求续租，却面对冷嘲热讽，苦楚只有往肚里吞，但却‘刺激’我要购买店屋，争口气不被人看扁。”

饼店外高挂的“南美”招牌是钱理平亲手制成，从开业的亚答屋到木板屋至现在的钢骨水泥，虽然店铺经历拆除、重建、搬迁，但“老招牌”始终不变，沿用至今。

“父亲建在时，还有制作福州传统礼饼及寿面。那时候，礼饼材料有猪肥肉、红枣、冬瓜糖及黑芝麻。但现在夫妻二人能力和体力有限，有些手工活不得不放弃，所以已不再做礼饼和寿面，专做征东饼、光饼及面包。”

钱学明说，有人想拜门学艺，学习制作福州传统礼饼及寿面，但他是心有余而力不足，并非他不愿传授。

●新祥和

Q弹不粘牙 鸡蛋糕

新祥和饼家第二代接棒人林庆升年少时就随父亲学做饼，除踏脚车送货，也没聘搬货工人，生意好时，一天要扛很多货上快艇，就这样从二十几岁做到现在近70岁。

其父亲林天注于1958年开设新祥和，屈指一算，老店饼铺经营至今已一甲子。

“父亲没有念过书，当时在古晋打制铜锣器。后来经亲人得知诗巫有间饼家顶让，就这样转行做起糕饼，还慢慢研究出十几二十种饼类。”

目前林庆升与太太陈月云，女儿林淑惠及胞妹林秀华四人分工合作，手工制作鸡蛋糕、碰饼、水晶糕、吉红糕、五香饼、果子糕、绿豆糕及白糕。

新祥和的鸡蛋糕口感扎实、Q弹不粘牙。还有只在中秋节售卖，祖传配方的黑豆豆沙饼，黑豆沙饼制作过程耗时耗力，煮熟的黑豆磨烂后再烹煮12小时，期间要不断人工搅拌，黑豆沙香味让尝过者皆回味无穷。

“父亲在新加坡治病期间，品尝当地的五香饼，味道缠绕舌尖，回家后便研制五香饼，并教我制作。感概的是，父亲从新加坡回来19天后过世了。”

林庆升坚持原料要新鲜和真材实料，不可偷工减料。他坚持的理由是要发扬父亲的“新祥和”。他说：父亲生病时，他与妻子答应做到他们不能做为止。



使用传统火炭炉烘烤的光饼，味道特香，那阵阵炭香味最是好吃。



南美饼家第2代接班人钱学明拿出收藏已久的剪报，从剪报回忆新珠安老店的变迁。



夫妻同心其利断金！钱学明与妻子林云瑰一步一脚印，同心经营南美饼家。



林庆升年少时期就随父亲学做饼，他从二十几岁小伙子做到现在将近70岁。



新祥和手工古早味糕饼，左上为鸡蛋糕、水晶饼、碰饼；左下为果子糕、白糕、吉红糕。