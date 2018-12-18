他们在诗巫扎根二． 保元行镇店之宝．鹿标申功水 通用药 （诗巫日讯）诗巫，有好些这样的人，他们靠自己的一套信念和坚持，或保守，或创新，在诗巫扎根，打拼出一番事业。一如独树一格、传承二三代人的内服申功水与外敷石胆油，还有熟悉的家乡味儿的传统饼业、本土服装品牌，都在在展现诗巫人奋进、坚韧、持守、耕耘、创建的力量。

家喻户晓的《鹿标申功水》走过近70年光景，迄今依然屹立不倒。

钱甄玲／报导

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（诗巫日讯）诗巫，有好些这样的人，他们靠自己的一套信念和坚持，或保守，或创新，在诗巫扎根，打拼出一番事业。一如独树一格、传承二三代人的内服申功水与外敷石胆油，还有熟悉的家乡味儿的传统饼业、本土服装品牌，都在在展现诗巫人奋进、坚韧、持守、耕耘、创建的力量。

★70年屹立不倒

说起诗巫老字号《保元行》，无不令人联想到家喻户晓的《鹿标申功水》。申功水在50年代深入民心，这产自诗巫的内服药品走过近70年光景，迄今依然屹立不倒。

保元行为中医师丁文琦于1942年创设，申功水是他为了乡民而努力钻研的便药。丁文琦孙子丁道禾中医师忆述，祖父未正式上过学堂，日间牧羊放牛为生，晚上读私塾夜校。14岁时，丁文琦随从岳祖父何瓒学医6年，何瓒为清代御医，具备两项专长，即算命及治病，而丁文琦选择学习中医知识。

1937年1月8日，20岁的丁文琦带妻子何碧英从中国南渡诗巫。诗巫的气温湿热，用药与中国有别，拥有医药底子的他来到诗巫得到表伯周锡萱的协助，在周福春药行从事中医药工作。丁文琦后来远赴香港，在汉兴中医学院修读内外全科，于1954年取得一纸毕业证书，让中医知识和经验更跨前一步。

★钻研4年制通用药

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丁文琦创立保元药行医，耗时4年时间研制，并于1950年推出了申功水。

为何要研发申功水？丁道禾说，早期交通不便，从偏远加帛、桑、民丹莪、泗里街等地的乡民需长途跋涉到诗巫看病。为了乡民方便，丁文琦根据常见的病情研发一种可以通用的药，不只是治疗肚痛、呕吐，连感冒、伤风、咳嗽都可以用得上。

“从偏远地方来就医及病情稍微严重的乡民，祖父会接待他们到店铺住宿，煮药给他们喝，观察病情好转与否。祖父从临床经验，慢慢研究药方，以能研制一组通用药来帮助乡民。”

★13天13夜13草药

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“那个年代，药物匮乏。祖父坐小帆船到新加坡采购草药，在船上漂流13天13夜，那是祖父最刻骨铭心的经历。”

保元行自家研制生产的十多种成药品牌有《鹿标》、《<5803>生》及《羊标》，其中生产最多的是《鹿标申功水》，畅销砂拉越、沙巴及汶莱。申功水是保元行镇店之宝，由13种草药（如荆芥、香薷、大茴香、藿香、苏叶、甘草、胆草等）配制而成，主治胃胀气痛、肠胃不适、轻微肚痛、轻微痾呕、祛风止痛、伤风感冒。

90年代开始，卫生部施行管制传统中药，药品生产需符合药品生产质量管理规范（GMP）。保元行配合卫生部，对自家药物进行注册，也于1998年建设东马首家获得马来西亚卫生部药物管理局承认符合优良生产规范的制药厂，并颁发生产执照。每批药品推向市场前进行检测，以达到卫生部对生产传统药物的品质和安全要求，维护消费者的健康安全权益。

★开拓友族市场

丁道禾指出，“神功水”有主治普通病症的功用，所以称之神奇的水。为了配合注册，《鹿标神功水》在90年代易名为《鹿标申功水》，“申”与“神”字体及音相近，也有伸展药效的含义，同时也保留祖父最初取名的原意。

丁道禾表示，以前家家户户几乎都带上申功水有备无患，长辈父母对申功水疗效印象深刻，自然会把它“传承”给下一代。代代相传的药品，让申功水至今仍受落。

“我们积极开拓市场，让新一代消费群认识申功水，延续申功水的生命力。如今不仅华裔社群使用，其他族群也在服用申功水。”

★保元行三迁，三代同心

保元行历经三迁，1942年创设在银行街7号，两年后迁移到打铁街8号。1946年在老街2号经营至1955年，但一场大火将收集在店铺2楼的药材吞噬，对丁文琦是一重大打击。人间有情，亲人朋友的相助，帮他渡过财务困境。1973年在烧毁原址修建扩充，并增设西药部门；1985年，药行搬迁到海唇街57号，营业至今。

1917年生于中国福建古田的丁文琦，于2006年10月10日逝世，享年90岁。家族坚守丁文琦创建保元行的事业与心血，子孙继往开来，不断开拓进取，发扬优质自家品牌药。

保元行现由次子丁家骅（马来西亚华人医药总会会长，世界中医药学会联合会主席团执行委员）掌舵，而熟谙医药的孙子丁道禾就继承遗愿，行医看诊，治病救人。丁道禾于2006年负笈新加坡中医学院修读中医，取得新加坡中医学院和中国南京中医药大学双学士学位，并经新加坡卫生部考核及格，获取新加坡中医师执业证书。修读中医前，他于1997年毕业于英国取得机械工程学位。



丁道禾：保元行自家研制生产十多种成药品牌，生产最多的是《鹿标申功水》，也是保元行镇店之宝。



保元行建设了东马首家获得马来西亚卫生部药物管理局承认符合优良生产规范的制药厂。



丁文琦中医师为了乡民方便，努力钻研申功水。图为丁文琦早期在住家楼下，进行手工生产及包装申功水。