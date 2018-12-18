穆斯林也同欢共庆 . 移民局圣诞短片 （古晋18日讯）来自不同族群和宗教背景的砂拉越移民局职员，包括穆斯林也共同欢庆圣诞节，并拍成短片后在社交网站获得网民广传和按赞。

砂拉越移民局各族职员共同欢庆圣诞节的短片和图片，引起网民议论，有关帖文也获得网民超过破万按赞率。

（古晋18日讯）来自不同族群和宗教背景的砂拉越移民局职员，包括穆斯林也共同欢庆圣诞节，并拍成短片后在社交网站获得网民广传和按赞。

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根据Kamek Miak Sarawak社交媒体日在脸书上的帖文，砂拉越移民局的各族职员共同欢庆圣诞节的短片和图片引起网民议论，有关帖文也获得网民超过破万的按赞率。

该社交媒体贴上多张砂拉越移民局来自各族群和不同宗教背景的职员，共同欢庆圣诞节的温馨照片和短片。

据了解，这也是唱圣诞歌促进职员之间的情谊，同时在哼唱诗歌的过程中，带来欢乐和平安喜悦。

砂移民局的穆斯林职员也踊跃参与此项佳节哼唱圣诞节歌曲活动，营造了砂拉越多元族群和谐共处的温馨一幕。

一些网民也在脸书上留言，此文化是砂拉越特色，也是砂拉越值得骄傲的文化，展现各族和谐相处，共同欢庆佳节的生活写照，此文化一定要继续传承下去。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。）