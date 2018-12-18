他们在诗巫扎根之三．西康石胆油．从跑江湖摆地摊开始 （诗巫日讯）诗巫在地独家外敷药油——石胆油为梁德宝研发。60年代，石胆油足迹遍及诗巫、美里、古晋、泗里街的城乡，甚至沙巴及汶莱。

梁庆铭与胞弟梁庆振（右）合心经营家传药油——西康石胆油。

钱甄玲／报导

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（诗巫日讯）诗巫在地独家外敷药油——石胆油为梁德宝研发。60年代，石胆油足迹遍及诗巫、美里、古晋、泗里街的城乡，甚至沙巴及汶莱。

那个年代，梁德宝以跑江湖和摆地摊推销自家研发的石胆油。由于石胆油具有止痒、止痛、止血的功效，所到之处有口皆碑。21世纪的今日，西康石胆油（Minyak Batu）的“金字招牌”依旧响亮。

因家境变化被迫从中国飘洋过海来到南洋谋生的梁德宝，曾经打杂、耕作、在咖啡店点餐、当裁缝学徒。在马克路织衣店当学徒时，他认识一位跑江湖卖“石头胆”草药的老先生。

老先生来自中国，每个月在街道售卖石头胆。石头胆源自中国西康省，即今天的四川省及西藏的前身，也是这草药的主产地，由于外形像极石头，因此称之。石头胆的特别之处是内服可祛热降火，外敷可止血止痒，内外皆可用。

“我为人人，人人为我”为梁德宝处世为人的信念。西康石胆油第三代接班人梁庆铭讲述祖父梁德宝乐于助人，常常帮助老先生摆摊收摊。他边学做衣服，边跟老先生学艺走江湖，久而久之，就非常熟练。

老先生年迈了，返回中国不再来南洋。他看梁德宝为人忠厚老实，把走江湖卖草药这门技艺传授给他，希望他有一技旁身。

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梁庆铭说，自祖父打拼以来，到其父亲梁毅宾接手还有走江湖。他十多岁就随父亲走江湖表演，所以石胆油的名气是从走江湖中宣传起家的。

★从“石头胆”研发出自家药

梁庆铭前往中国祖父出生的地方，在整理祖父遗物中，搜获许多药书，还有一些笔记。他得知祖父继承老先生的石头胆，开始勤看药书，了解中草药，也发现原来有很多草药是有共同效果。

“祖父妙想天开，把各种草药加在一起看看会有什么效果，且在石头胆药油根基上不断专研，结果慢慢研发出供外敷的石胆油。”

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梁德宝成功研发石胆油后，开始走江湖摆地摊卖自家药油，也卖石头胆。江湖人在街道、空旷地方或五脚基制造声音如播音乐、耍杂技来吸引人群目光。

“祖父在世时，跟我们分享无论什么年代，经济能力不好的人永远都比经济能力较好的人多。草根出身的他，明白中下阶层人的需要，或许因为这个原故，促使他研发一种对中下阶层有效益的通用药品，无论是扭伤、挫伤、红肿、轻微割伤、轻微烧伤、轻微烫伤、昆虫咬伤都可用得上。”

★支持者历经三代，远至印尼

自小在草药环境中生活成长的梁庆铭，对自家药房非常熟悉，至于其他草药则略知一二。到他23岁，在外闯荡回归家族事业后才慢慢掌握更多药材知识。

他指出，石胆油将近60年历史，现今的年轻人对石胆油的认识基本上源于家里的传承。“从顾客分享，我们听见石胆油在他们家中的重要性；有的更是三代支持者，还有长辈临终前嘱咐家中必须放有石胆油，以备不需之用。”种种对使用石胆油的疗效故事，以小额消费获得大帮助，应验其祖父研制石胆油，就是希望能帮助人的志愿。

“石胆油的销售范围主要在砂拉越、沙巴、汶莱、坤甸、加里曼丹。2014年父亲过世后，我接手家业，积极开拓新加坡、西马市场及拓展印尼销路，也在网络平台、平面杂志宣传，让更多人认识石胆油。”

梁庆铭说，从未在印尼宣传销售石胆油，可是西康石胆油却在印尼小有名气。70至90年代，许多印尼外籍劳工在本地从事木材业、造船业、服务业等。在有限薪金下，好用有功效可负担的草根石胆油成了救急扶危的良药。

“外籍劳工返回印尼，也一并带走石胆油，就这样石胆油在印尼有了一定市场。我们在印尼注册商标，产品在印尼散布开来。”

★设厂房控品管，传承不牟暴利祖训

1986年，梁德宝的后代为了应付日益剧增的货源需求量，以及控制石胆油的品质管理，更为了卫生部开发国产药物的政策，不惜耗资自置药厂。厂房设计、卫生环境、原料储存配放、制造流程，均实施严格的管制，最终得到卫生部认可及证明，获得世界卫生组织与我国卫生部认证的优良生产规格证书（GMP）。

石胆油从走江湖摆地摊打出名堂，在住家小型生产到规模化药厂，产品不但成功转型，也深得民心。梁庆铭不仅仅只是继承家业，更是传承祖父的心血、助人胸怀、执着与坚持的精神，他将这份情感同样浇灌在文化事业上。

梁德宝对梁庆铭影响至深，立定他待人处事的态度。家族成员从始至终秉持一个理念，就是石胆油要造福人，让更多中下阶层人士受益，也坚信有一天他们也需要他人的帮助。

“祖父从小就告诉我们，未来石胆油有了名气后，不可成为暴利产品。做生意固然要赚钱，但赚自己足够的，能够继续有盈利操作，照顾到员工福利。祖父叮咛父亲，父亲传递孩子，代代相传。”



石胆油的品质管理获得世界卫生组织与我国卫生部认证的优良生产规格证书（GMP）。



驰名的西康石胆油具有止痒、止痛、止血的功效，所到之处有口皆碑。



梁德宝走江湖耍杂技，推销自家研发的石胆油。