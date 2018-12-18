免学费 有早餐 剩21名额 . 一小明年增2学前班 （古晋18日讯）古晋中华小学校董会捎来好消息，教育部已批准古晋中华小学第一校明年增设两班学前教育班，意味着明年该校将有4班学前教育班。

古晋中华小学校董会主席王长福（坐者右二）与校董召开新闻发布会。坐者左起为一小监学陈月华、校董会财政甲必丹黄锦就及秘书长古佛保；后排左起为四小副主席王云华、办事处主任蔡汉民及一小校长贝荣栋。 （新闻来源：砂拉越星洲日报）

（古晋18日讯）古晋中华小学校董会捎来好消息，教育部已批准古晋中华小学第一校明年增设两班学前教育班，意味着明年该校将有4班学前教育班。

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古晋中华小学校董会主席王长福昨日在校董陪同下召开新闻发布会透露，目前已有79名学前教育班报读生，剩下21个名额，且免学费，欢迎家长为孩子报读。

他说，根据教育部规定，一班学前教育班可拥有25名幼儿，因此明年一小开设4班学前教育班，即可容纳100名幼儿。不过，校方将优先让6岁的小朋友报读。

他鼓励家长将孩子送往一小学前教育班就读，其中优势乃幼儿完成学前教育后，可自动升上一小一年级就读，除了免学费，校方也备有早餐让学前教育班学生享用。

此外，王长福披露，一小明年一年级新生人数有90名，目前还有一些名额，因此家长受促尽快帮孩子报名。

他称，一小于2018年学生为515人，校董会放眼从2019年开始计算的6年后，即2024年突破全校800名学生。