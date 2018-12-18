嘉宾比TVB颁奖礼强．向华强70大寿星光熠熠 向华强的生日宴与TVB的万千星辉颁奖典礼撞期，没想到大咖都涌进向华强的生日趴，相对TVB的明星就黯淡许多。

（香港18日讯）香港电影大亨向华强前晚70大寿举办庆生派对，近半香港重量级大咖都出席，来宾阵仗媲美走红毯，就连正在在红馆开演唱会的刘德华（华仔）也赶来压轴祝贺，陪着寿星切蛋糕又献唱。有趣的是，向华强的生日宴与TVB的万千星辉颁奖典礼撞期，没想到大咖都涌进向华强的生日趴，相对TVB的明星就黯淡许多，曾志伟更直爽表示：“一定强过（TVB）台庆啦，好开心，今天大家一起聚一聚，上一次聚会是成龙得奥斯卡。”

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当晚出席的圈中红星包括李连杰、郑秀文、梁家辉、刘青云夫妇、关之琳、汪峰、陈鲁豫、张叔平、文章、韩磊、张家辉、甄子丹、古天乐、陈小春一家三口、黄浩然、徐小凤、钟镇涛、洪金宝、曾志伟、任达华夫妇、刘嘉玲、刘德华、邱淑贞、张智霖夫妇等。

近日有传应采儿已怀有第2胎，当晚所见应采儿穿上略松身黑色晚装，近3吋的高跟鞋亮相。问小春是否再做爸爸时，他没有否认只是说：“再聊啦！”还不能说？“再聊啦！”他没否认只是重覆说“再聊啦！”郑秀文表示应主人家要求没有送礼：还半开玩笑提议向华强开拍《向华强传》或者《龙五传》，更提议向佐做龙五、张家辉做赌神、自己做赌神太太。

寿宴中不少圈中人皆是一双一对到场祝贺，关之琳与前夫陈泰铭也同场。关之琳于2015年自爆跟陈泰铭离婚，同时期她看到前夫跟她的好友刘嘉玲相约登山健行的照片感不是味儿，当时她忍不住埋怨：“他们没有想过其他人的感受。”

虽然关之琳离婚跟嘉玲无关，但两人却因登山事件而闹翻，隔空互说。这两年来她们也曾同场但总是前后脚现身，终于前晚寿宴大合照中见嘉玲与关之琳同框，未知是否已和解呢！