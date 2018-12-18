澳门骗局增至205宗 . 狂卷1021万 （古晋18日讯）澳门骗局在短短3个月暴增83宗，从原本的122宗增至205宗，而被骗走的金额也从728万令吉增加了293万，高达1021万2803令吉，突破1000万！

砂商业罪案调查组主任慕斯达法：在今年9月16日至本月16日短短3个月内，澳门骗局的投报案件增加了83宗，被骗金额，增加了293万令吉，突破了1000万令吉。 ---

（古晋18日讯）澳门骗局在短短3个月暴增83宗，从原本的122宗增至205宗，而被骗走的金额也从728万令吉增加了293万，高达1021万2803令吉，突破1000万！

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砂商业罪案调查组主任慕斯达法警监今年9月19日接受星洲日报记者独家专访时，针对澳门骗局进行详细的解说及提供数据，并表示警方自今年1月初至9月16日，在全砂接获122宗澳门骗局的报案，涉及金额高达728万令吉。

事隔3个月后，截至本月16日，砂州澳门骗局的投报从原本的122宗，增加到205宗，而且受骗的金额更突破1000万令吉。

慕斯达法昨日接受星洲日报访问时说，今年内，因澳门骗局被骗走金额最高的首3名事主，分别来自三马拉汉，63岁退休女教师，遭骗走83万1348令吉；第二是来自民都鲁的48岁华裔家庭主妇，被骗走70万令吉；第三则是来自诗巫的65岁华裔女商人，被骗走58万9871令吉。

根据他提供的数据显示，在205宗澳门骗局投报中，华裔占118人、巫裔40人、印裔1人、友族则有46人；年龄层方面，88名受骗的男事主年龄介于18至67岁，而117名受骗的女事主年龄介于22至79岁。

与此同时，慕斯达法说，警方今年初至本月16日共接获101宗针对爱情骗局（African Scam）的投报，被骗金额高达587万令吉，其中单一被骗最高金额为98万5000令吉。

他指，在101宗爱情骗局投报当中，华裔占39人，巫裔10人、友族52人；而年龄层方面，被骗的15名男事主年龄介于20岁至62岁，86名受骗的女事主年龄则介于19岁至67岁。而101名事主当中，有43人在私人企业任职、公务员24人、以及其他34人。

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他说，警方是于今年1月25日接获一名工程师的报案，指不慎坠入爱情骗局，被骗走98万5000令吉。

另一方面，针对投资骗局的报案，在3个月内从原本的80宗增加至90宗，被骗金额也从1210万令吉增至1419万令吉，增加了209万令吉。

慕斯达法表示，其中单一被骗最高金额为285万令吉，事主为商人。警方去年接获40宗投资骗局的投报，今年增加50宗，而90宗投资骗局中，华裔占67人、巫裔10人、友族13人；当中67人任职私企、公务员10人，其他则13人。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。官有杰／报导）