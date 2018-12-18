魏家祥：政教分离只是理论．栽培质优生才是重点 马华总会长兼亚依淡国会议员拿督斯里魏家祥博士今日在脸书贴文引用邓小平语录：“不管黑猫白猫，能抓到老鼠的就是好猫“，表示政教分离只是一个理论。重要的不是政教分离。

（吉隆坡17日讯）马华总会长兼亚依淡国会议员拿督斯里魏家祥博士今日在脸书贴文引用邓小平语录：“不管黑猫白猫，能抓到老鼠的就是好猫“，表示政教分离只是一个理论。重要的不是政教分离。

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而是学校是否能办得出色，合理学费，能否培养出优质的学生？

他说，世界各地也有很出色成功的宗教色彩浓厚的大专学府例如牛津大学，剑桥大学，埃及奥兹哈大学等；也有很多人认为宗教和教育也应该分离，但很多教会学校却是家长认为是好的。也有很多穆斯林把他们的孩子送到他们认为是好的宗教学校上学。

“回到拉大事件，林冠英认为只有政教分离才能办出好学校。

其实最好的检验一所大学的方法是它是否长时间受家长、学生、社会欢迎，很多学生学有所成。让市场机制来检验才是最正确的。

“远的不说，在国内就有许多不成功或倒闭的私人学院，却没有多少间失败的政党成立的学院或大学。

“而成功的私人学院大都收费高昂。拉大在这几方面都是做得很成功的。“因此，他认为，人们没必要随几个人带着某种利益而吹捧的政教分离言论，随风起舞。这些论述并没有法律基础，也有不尊重国家原则之嫌。因此人们应该相信巳经在实践中成功了40多年的拉大管理模式，而不是让一些只有不到30日的政冶论述，也没有任何办学经验的人夺取拉大的管理权。

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“让人们从实践中检验出真理。家长的选择才是真理。“