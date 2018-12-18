全球男女平等报告．冰岛连续10年夺冠 日本放送协会（NHK）报导，WEF每年针对政治、经济、教育及健康等4领域，对世界各国男女差异进行调查。

（日本．东京18日讯）世界经济论坛（WEF）年度报告书指出，日本男女差异虽然在经济领域稍有改善，但女性国会议员人数及企业经营者仍然很少，全球排第110名，是7大工业国（G7）排名最低的国家。

广告

日本放送协会（NHK）报导，WEF每年针对政治、经济、教育及健康等4领域，对世界各国男女差异进行调查。

根据今天公布的2018年报告书，男女差异最小的国家，连续10年由冰岛夺冠，第2名到第4名分别是挪威、瑞典、芬兰等北欧国家。

日本今年在教育及健康领域相对获得较高评价，且在经济领域有稍微改善女性劳动人口比率及男女同工不同酬的问题，所以排名比去年提升4名，在149国中排110名。

不过，日本国会议员及企业经营者等决策层的女性比率还是很低，在G7国家敬陪末座。

主要先进国家中，法国名列12名、德国14名、美国51名；亚洲各国中，菲律宾排第8名、中国103名、南韩115名。

WEF表示，相较去年，虽然半数以上国家今年都有改善男女差异，但在政治及经济领域的差距还是很大，如果用现在的速度改善，至少要花108年才能消弭男女间的不平等，呼吁各国采取进一步改善措施。

广告

（中央社）