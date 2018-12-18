强打直飞旅游航线 . 砂直赴深圳拉客 （古晋18日讯）砂旅游年标志继在吉隆坡、新加坡与伦敦推介后，下一站将是中国深圳，强打拥有古晋直飞深圳航线的旅游市场。

砂旅游年标志下一站将到中国深圳推介，强打这拥有古晋直飞该城市航线的旅游市场。（砂旅游局提供）

（古晋18日讯）砂旅游年标志继在吉隆坡、新加坡与伦敦推介后，下一站将是中国深圳，强打拥有古晋直飞深圳航线的旅游市场。

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砂旅游年标志推介礼于12月9日晚上隆重推介，并由砂旅游、艺术与文化部（旅游）助理部长拿督李景胜率领代表团，前往深圳进行推介礼。

代表团将在中国深圳逗留3天，即从本月18日至20日，除了推介礼，也将与当地的旅游业者、旅行社、媒体、部落客、网红、俱乐部与协会等交流，强力宣传砂旅游景点与特色。

星洲日报也受邀随团采访。

■航线开通已一年

古晋直飞深圳航线于去年开通，是砂政府踏出开拓中国旅游市场的第一步，如今航线已运作一年了，还一直在运行中，感谢深圳旅游业者给予的支持。

砂政府希望开放更多直飞航线前往中国其他城市，让更多中国游客到砂拉越旅游。

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与此同时，砂旅游年标志巡回推介礼最后一场，于本月31日在古晋举行。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。邱美丝／报导）