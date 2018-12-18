丁凯兴·政府为何为难人民？ 希盟政府将从明年起，将全国城市转型中心（UTC）运作服务时间，从原有早上8时至晚上10时，改至早上8时至傍晚7时，纳吉针对此事，调侃政府“不如直接关闭”。

前首相拿督斯里纳吉常常引起华裔网民热议，但多数为负面评论，此次却因他对在他执政时期诞生的城市转型中心（UTC）事件发表的帖子，难得获广大网友的支持。

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希盟政府将从明年起，将全国城市转型中心（UTC）运作服务时间，从原有早上8时至晚上10时，改至早上8时至傍晚7时，纳吉针对此事，调侃政府“不如直接关闭”。

城市转型中心提供一站式服务，让人们无需四处奔波各个位处不同位置的政府部门办事，可省时省钱。此外，该中心运作服务时间至晚上10时，可让许多上班族在下班后仍能前往该中心处理事务，因而也被网民称为纳吉执政时代最有贡献的产物之一。

由于政府正积极尝试透过各种可行的方法增加国家收入来偿还国债。因此，笔者不难联想至政府欲减少行政开销而对城市转型中心开刀，缩短其运作服务时间。同时，该中心为纳吉的代表作，希盟自从上台后便积极对纳吉夫妇进行调查，丑闻缠身的纳吉，形象已严重受损，此举或为希盟政府试图抹灭纳吉在我国政治的贡献。

如今，网民针对希盟政府缩短该中心运作服务时间骂声连连，认为该更动将让许多上班族在下班后，无法赶在该中心结束运作服务时间前办事。上班族需在紧凑的午餐时间，慌慌张张地用餐后赶往该中心办事，甚至是根本没时间享用午餐，时间全花在等待处理事务。此更改也将导致许多人改在周末前往办事，或出现人潮爆满的情况，进而延长人们办事的时间。

笔者认为，希盟政府须再三考虑是否真的需要缩短城市转型中心的运作服务时间。一项能让人们在同一栋建筑内，处理所有有关政府部门事务的服务，其本质在于方便人民，却被希盟政府或出自于政治目的或减少开支，缩短运作服务时间，搞得人民不方便。究竟，政府为何为难人民？