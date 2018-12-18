印在亚航飞机上 . 旅游年广告飞透透 （古晋18日讯）砂旅游局与战略合作伙伴Laduni Services私人公司签署协议意向书，从2019年1月开始，将在亚航一架飞机机身印上砂拉越旅游年宣传广告，在未来两年将在东南亚地区飞行，向全世界宣传砂拉越旅游业。

砂拉越旅游局与战略合作伙伴Laduni Services有限公司签署协议意向书，由砂旅游局首席执行员莎扎（左四）及Laduni Services有限公司董事经理安诺亚（右四）交换意向书。左三为砂旅游局主席阿都华合阿兹；右三为亚航执行董事拿督阿兹巴卡。

（古晋18日讯）砂旅游局与战略合作伙伴Laduni Services私人公司签署协议意向书，从2019年1月开始，将在亚航一架飞机机身印上砂拉越旅游年宣传广告，在未来两年将在东南亚地区飞行，向全世界宣传砂拉越旅游业。

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配合2019年的“砂拉越旅游年”，这架亚航飞机的机身绘上一只巨型犀鸟图案，以及由7种颜色组成的砂拉越旅游年标志，其中红与黄色象征砂拉越州旗，而橙色代表砂拉越多元民族的精神和活力。

砂拉越旅游局首席执行员莎扎昨日在致词时表示，通过巨型犀鸟以及砂拉越旅游年标志设计，有助于向世人展现砂拉越所具备的文化、冒险、自然景观和本土产品等。

“在来年，砂旅游局计划通过砂拉越旅游年，向全世界推展砂旅游业，进一步打开砂拉越知名度，并已设定2019年访砂人数目标为500万人次。”

砂旅游局欣见与Laduni Services及亚航建立合作伙伴关系，确保砂拉越品牌通过亚航飞机广告宣传下奏效。

“砂旅游局希望当乘客看到飞机侧面所印上的犀鸟时，他们会对砂拉越感到好奇，进而前来砂拉越旅游，启动‘无尽的探索’。”

莎扎期待所有宣传方式，可以展示砂拉越的独特性，而身为砂拉越人，她相信外国游客会对砂拉越的景点保留其真实性，同时具备现代舒适感的旅游特点，感到惊讶。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）



配合2019年“砂拉越旅游年”，砂旅游局与战略合作伙伴Laduni Services有限公司签署协议意向书，从2019年1月份开始将在亚航一架飞机机身印上砂拉越旅游年宣传广告，未来两年将在东南亚地区飞行，向全世界宣传砂拉越旅游景点。