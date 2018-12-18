古晋铂尔曼酒店推出应节年菜 （古晋18日讯）配合即将来临的农历新年，古晋铂尔曼酒店（Pullman Hotel, Kuching）女儿红餐厅特推出应节年菜，富有寓意的精致菜色，让您与家人在除夕夜度过一个温馨的家庭盛宴。

喜庆节日笑哈哈。

（古晋18日讯）配合即将来临的农历新年，古晋铂尔曼酒店（Pullman Hotel, Kuching）女儿红餐厅特推出应节年菜，富有寓意的精致菜色，让您与家人在除夕夜度过一个温馨的家庭盛宴。

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农历新年可谓是一年中最受期待及文化象征的节日之一，而在这团圆的日子里，何不让您的母亲休息一下，于2019年2月3日与亲人一起在古晋铂尔曼酒店女儿红餐厅享用美味佳肴。

在即将来临的农历新年，女儿红餐厅推出3种团圆饭配套，即庆丰收迎新年、福星高照及幸福庆团圆。主菜包括喜庆团圆洋八宝、虎斑贺新岁、合家平安全家乐、发财齐开心、凤凰双宝庆呈祥、生意兴隆庆新年及金玉满堂贺新岁，免费中国茶招待。

福星高照（1088令吉一桌）及幸福庆团圆（1188令吉一桌）配套，皆包括福星高照齐捞生，而庆丰收迎新年（1388令吉一桌）配套，则包括鲍你福星高照齐捞生。

在除夕用餐者，若决定于年十五（2019年2月19日，星期二）在女儿红餐厅享用晚餐（新年配套1388令吉一桌），将可享有20％折扣。此外，所有食物皆为清真，且没有添加任何味精（MSG）。

欲预订者，可联络女儿红餐厅082-222888（分线2138）或WhatsApp至016-5793059（David Tan），亦可浏览铂尔曼酒店脸书、Instagram、推特或官网（www.pullmanhotels.com），以获取最新资讯及优惠。



发财齐开心。

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喜庆团圆洋八宝。



凤凰双宝庆呈祥。



鲍你福星高照齐捞生。



生意兴隆庆新年。

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虎斑贺新岁。