A水平数学试获满分．郑宇轩获CAIE世界顶尖奖 19岁钟灵毕业生郑宇轩在具有挑战性的A水平（A-Level）数学考试中考获满分的优秀成绩！“剑桥评估国际教育”（简称CAIE）授予他“世界顶尖奖”，让他惊喜万分。

郑宇轩获剑桥评估国际教育授予“世界顶尖奖”。（图：星洲日报）

（槟城17日讯）19岁钟灵毕业生郑宇轩在具有挑战性的A水平（A-Level）数学考试中考获满分的优秀成绩！“剑桥评估国际教育”（简称CAIE）授予他“世界顶尖奖”，让他惊喜万分。

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据英文《星报》报道，郑宇轩目前是槟城伯乐大学学院（KDU）的理科学生，上个月在“2018年杰出剑桥学习者奖”颁奖典礼上获奖。

不断练习实现梦想

从小热爱数学的郑宇轩从未想过自己能从有关科目中取得满分。对他而言，要实现自己梦想，秘诀在于热忱以及不断练习。

郑宇轩补充，只要对自己所做的事情充满热情并能够花数小时的时间不断进行练习，就能够引导自己达到所设的目标。不过，郑宇轩也表示，拥有一个有良好的学习计划以及学习环境也很重要。

除了在数学科目考获满分，郑宇轩在化学和物理学论文中也取得了A的优等成绩。全球各地有超过40个国家的学生报考剑桥考试，而在“剑桥杰出学生奖”中“世界顶尖奖”

是颁给在特定考试试卷中获得世界最高分的学生。有关的奖项是由剑桥国际考试委员会（CIE）颁发。