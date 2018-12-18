砂星洲日报读者好康 . 送第23届亚洲电视大奖入门票 （古晋18日讯）砂拉越《星洲日报》及星洲电子报将免费送出第23届亚洲电视大奖（ATA）颁奖典礼及演唱会门票给读者们，赶紧掌握难得的机会哦！

砂拉越《星洲日报》及星洲电子报将免费送出第23届亚洲电视大奖（ATA）颁奖典礼及演唱会门票给读者们，赶紧掌握难得的机会哦！这项网上送票活动，包括50对（每对2张）2019年1月12日的颁奖典礼门票及100对（每对2张）于2019年1月13日演唱会的门票。

（古晋18日讯）砂拉越《星洲日报》及星洲电子报将免费送出第23届亚洲电视大奖（ATA）颁奖典礼及演唱会门票给读者们，赶紧掌握难得的机会哦！

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《星洲日报》的这项送票活动，包括50对（每对2张）2019年1月12日的颁奖典礼门票及100对（每对2张）于2019年1月13日演唱会的门票。

第23届亚洲电视大奖的颁奖典礼将于明年1月12日（星期六）举行，演唱会则将于明年1月13日（星期日）举行，地点是在古晋的婆罗洲会展中心（BCCK）。

有兴趣领取门票者，只需登入砂拉越《星洲日报脸书》www.facebook.com/SCSarawak专页点赞，接着点赞及分享活动讯息的帖子（需设定为公开），并扫描二维码填写个人资料及回答简单的问题即可。

读者也可进行 https://goo.gl/forms/OfZH4bd6qTpbIiav1 填写简单资料争取入门票。

2019年第23届亚洲电视大奖在古晋婆罗洲会展中心盛大举行，届时香港著名艺人陈奕迅及韩国艺人孙艺真等重量级艺人将有机会在猫城亮相！

这项颁奖典礼也邀请了才华洋溢的双胞胎姐妹May Wan和Choy Wan担任大会司仪。身为前MTV Asia VJ的两姐妹将首次在舞台上亮相，此星光熠熠的活动估计吸引无数来自亚洲地区的媒体巨头参与其盛。

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亚洲电视大奖认可卓越的电视节目、制作和表演，获提名者将接受由来自亚洲50多名评委所组成的评审团进行评估，专业评审团乃主办方根据他们在当地和国际娱乐界的专业知识及丰富经验所精挑细选。

■颁发逾40奖项

这项堪称最具影响力的评奖盛事包括40多个奖项组别，每年皆吸引数千个来自不同广播公司的参赛作品，当中包括免付费电视台和付费电视平台，以及亚洲的许多独立制作公司等。

热门组别如最佳男主角的入围名单包括来自泰国的Nadech Kugimiya、台湾的郑人硕、香港的陈奕迅及中国的张翰；最佳女主角方面，入围的有来自香港的李佳芯、菲律宾的Maja Salvador、泰国的Maylada Susri及韩国的孙艺真。

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在最佳导演（虚构作品）组别，多名优秀卓越的名导演获得提名，包括在《天生一对》中展示了精彩执导才华的Phawat Panangkasir、执导《西城童话》的叶丹青、执导《波鲁斯》的Siddharth Kumar Tewary及执导《经常请吃饭的漂亮姐姐》的安畔锡。

22国现场直播.向名人推荐砂拉越

此项亚洲电视大奖颁奖典礼乃配合2019砂拉越旅游年而选择砂拉越成为颁奖典礼地点，藉此刺激和促进婆罗洲的旅游业。此项颁奖典礼是由亚洲电视奖私人有限公司举办，并获砂旅游、艺术、文化、青年及体育部的鼎力支持。

该颁奖典礼也会通过电视转播到22个国家的频道进行现场直播，预料有20亿的观众收看！

亚洲电视大奖过往的的参赛者包括来自亚洲地区200多个频道，如KBS、NHK、HBO、CNN、Bloomberg、BBC、AL-JAZEERA、TV18、Discovery Networks、Imagine Group、Viacom International Media Networks、Astro、Media Prima、Pt Televisi Indonesia、Mediacorpp、CGTN、PCCW、Formosa、ABS-CBN、BBTV、SMG等。

亚洲电视大奖在其社交媒体平台和官方网站https://www.asiantvawards.com/公布了每个奖项类别的提名者。

通过此项活动，砂拉越将招待300多位电影和娱乐界的国际代表，包括电影制片人、导演、演员、主持达人、评委、提名人、明星以及来自参与国的主要赞助商。

这3天的活动，不仅颁发奖项予名人，也向名人推广砂拉越。它还能使砂拉越旅游年得到更广泛的宣传，而名人可学习砂拉越的文化，同时也给予机会去探索这个城市。