张聒翔：前所未有．森明年拨款2独中各20万 森州行政议员张聒翔指出，森州政府除了首次在州财政预算宣布拨款予华淡小，也前所未有的宣布明年起州内两所独中将各获20万令吉的拨款。

（森美兰．芙蓉17日讯）森州行政议员张聒翔指出，森州政府除了首次在州财政预算宣布拨款予华淡小，也前所未有的宣布明年起州内两所独中将各获20万令吉的拨款。

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他说，过去州政府都以教育为联邦政府管辖为由，而没有提到教育领域，惟这次却是前所未有的预算案，不但全面，也照顾州内的教育发展。

森州希盟政府于今日第十四届立法议会首季第三次议会上，提呈森州财政预算案，张聒翔于较后召开新闻发布会。

他也说，这次预算案低收入群体受惠最多，尤其是每月50令吉校巴辅助，可以减轻许多乡区小孩上学搭校巴的负担。

芙蓉先试跑免费巴士

另外，针对州政府明年将耗资30万令吉推出免费巴士，张聒翔透露，这项计划会先在芙蓉试跑，路线包括州政府大厦、联邦政府大厦和医院、芙蓉市区内商场和芙蓉公市等。

他说，这项计划除了可以减轻民众的交通负担外，也盼能减少市区内塞车情况。至于免费巴士的细则如路线和趟数等，将会在这2个月内研究。