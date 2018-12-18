叶静薇·都是投机份子 如果土团党因为吸纳了巫统党员而成为200万政党，巫统文化如何不被复制到土团，这根本就是巫统转移术，尤其是缺乏民众监督的基层领袖，更难改巫统文化。人民费了那么大的劲才促成的政权更迭在某层度上是被泡沫化了。

政坛跳槽风吹又吹，这回似乎最强劲，何时平息是个未知数，但希盟没有阻止之意，各党领袖所言犹如半张开双手，等待他们的加入，民众的厌恶不在他们的考量之内。

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行动党署理主席哥宾星针对国阵总秘书拿督斯里纳兹里建议巫统与公正党和行动党结盟的声明表示，该党不会与巫统合作。尽管行动党不与巫统合作，但若大量的巫统议员和党员加入希盟，这其实就是另一个形式的合作。

网络上流传一个以木马屠城记特洛伊木马呈现的嘲讽漫画相信是许多民众的心声，倡导接受跳槽议员的希盟领袖该要好好看一看。

马六甲州前首席部长丹斯里阿都拉欣丹比仄率领一批巫统党员加入土团党后，宣布推动“出走”运动，鼓励全国巫统党员加入土团党，希望助土团党达到200万名党员目标，并超越希盟成员党的国会议员人数，成为马来人的未来和希望。

这一番言论怎么听都像似“巫统话语”，但很多领袖仍在装聋作哑。如果土团党因为吸纳了巫统党员而成为200万政党，巫统文化如何不被复制到土团，这根本就是巫统转移术，尤其是缺乏民众监督的基层领袖，更难改巫统文化。人民费了那么大的劲才促成的政权更迭在某层度上是被泡沫化了。

部份希盟领袖和基层并不乐见接纳巫统议员，曾对此公开发言的包括公正党的努鲁依莎、行动党的陈国伟和蓝卡巴星。虽然这些声音没能改变最终决定，但民众应要记得有原则且勇于表达自我立场者。

除此之外，一些只会随波逐流者也不应被忘记。公正党巴西古当区国会议员兼柔佛州主席哈山卡林早前针对柔佛州土团党接纳3名巫统州议员加入的决定发表文告表示失望，但现在却指以该党主席拿督斯里安华马首是瞻，抱持“不关闭大门，一切有商有量”。演进表显示在他心里只有党（主席）意，没有民意更没有主见，不会是个好的把关者，最重视的也不会是民意。

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跳槽与接纳都是政治考量，不管台面的理由说得何其堂皇，都不会改变他们留给民众的印象和观感——投机。跳槽的只想永远在掌权那方，是经不起考验的投机者；接纳的只想走捷径巩固自身势力，是不愿意直接面对挑战的投机者。