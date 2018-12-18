涉从1MDB债券收益挪用27亿美元．黄宗华刘特佐等4人被控 总检察署正式对美国投资银行高盛集团、其关键职员蒂姆-莱斯纳和黄宗华，以及一马公司前职员刘特佐和卢爱璇，就涉嫌在一马公司丑闻中违反大马证券法提出刑事指控。

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）总检察署正式对美国投资银行高盛集团（Goldman Sachs）、其关键职员蒂姆-莱斯纳（Tim Leissner）和黄宗华（Roger Ng），以及一马公司（1MDB）前职员刘特佐和卢爱璇（Jasmine Loo AiSwan），就涉嫌在一马公司丑闻中违反大马证券法提出刑事指控。

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总检察长汤米汤姆斯今天发表文告表示，所有被告将被指控以虚假或误导性的陈述来委托和唆使，以便不正当地从1MDB子公司发行的3项债券的收益中挪用27亿美元，而这些债券都是由高盛安排和承销。

文告指出，这三项总面值为65亿美元的债券分别是：（i）1MDB Energy Limited于2012年5月18日通过发售通函发行的17.5亿美元债券，年利率为5.99%，并可于2022年赎回；（ii）1MDB Energy（Langat）Limited于2012年10月17日通过私募配售备忘录发行的17.5亿美元债券，年利率为5.75%，可于2022年赎回；（iii）1MDB Global Investments Limited于2013年3月16日通过发售通函发行30亿美元债券，年利率为4.4%，并可于2023年赎回。

汤米汤姆斯表示，高盛集团的蒂姆-莱斯纳和黄宗华，将被控与刘特佐和卢爱璇（当时的1MDB总法律顾问）以及其他人，共谋贿赂大马公职人员，以促使高盛能在这些债券发行时得到选择、涉及和参与。

“高盛从这些债券发行中获得约6亿美元的的承销和安排费用，而这是当时市场利率和行业标准的数倍；而除了亲自接收部份被挪用的债券收益外，高盛的这些员工和董事还获得了高额奖金，并在高盛和投资银行业普遍获得了更高的职业前景。”

文告也表示，这些向纳闽金融服务管理局提交的债券发行通函和私募配售备忘录，当中包含了虚假、误导性的陈述，或通过向投资者表示债券发行的收益将用于合法目的而存在重大遗漏，然而实际上有关收益却被腐败和欺诈性地挪用。

“当被告人知道其所得款项将被盗用并被欺诈性地转移时，他们有计划地设计和制作以表面上合法的目的，欺诈性地构建债券，以便欺骗大马政府和债券的购买者。他们的诈骗计划违反了大马证券法，特别是2007年资本市场及服务法第179条（第671法案）。”

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总检察长：违证券法

汤米汤姆斯表示，我国认为所有被告的指控严重违反了我国的证券法，因此为反映其严重程度，检察官将对被告做出远远超过从债券收益中挪用的27亿美元以及高盛收到的6亿美元的费用的刑事罚款，以及对每个被告人处于监禁，最长监禁期为10年。

“他们的欺诈行为重击了我国资本市场的核心，如果不对被告提起刑事诉讼，他们就会在对我国金融体系和市场诚信造成破坏后逍遥法外；因此，他们必须承担责任。”