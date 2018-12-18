黄晓虹·跳槽大风吹 如果这个议员已经不在当初代表的那个政党，也不在原来的阵线，而是跳槽到另一个政党阵营，在民主道义上，应该寻求选民的同意，最民主的方式就是辞职让议位悬空，在补选中披上他所代表的新政党旗帜，由选民做决定，否则的话就是绑架民意。

自从老马也高喊烈火莫熄之后，我们都接受政坛没有不可能发生的事，然而前甲州首长拉欣带着百人退出巫统申请加入土团，还是引起一些反应。

广告

拉欣已不是州议员也非州领袖，担任甲州首长也是多年前的事，已不在巫统主流，如此高调安排加入土团，是要表达什么讯息？人们更好奇的是他和林冠英和安华理不清的瓜葛，是否真的可以手一握而泯千仇？

烈火莫熄公主努鲁在此刻辞去公正党副主席和刚刚受委的槟州联委会主席职位，不知是否用行动来反映她的感受。

网民说在网上认真就输了，对政治太认真也会精神崩溃。无论如何，必须佩服政治人物的胸襟可大可小；小心眼的时候容不下一句批评，大量时可以和敌人抱在一起。

盛传马来人大团结的大场面似乎就要上演，领袖忙着布署布局角力拉拢的时候，是否听得见选民的声音：我们把委托给了你们，并不是选你们跳来跳去。

议员跳槽让大选变得没有意义。人民在大选时花时间精神聆听候选人的高瞻远瞩，大部份人以大局为重，投下一票时决定的是国家的前途，要落实的是新马来西亚美梦。

选民的选票可能是投给候选人的理念和素质，也可能是因为对方代表的政党，或许只是为了推翻他们拒绝的阵线，候选人在获得选民的委托后，冠上的是“人民代议士”名堂，换句话说他不是代表个人，而是代表选民在国会发声、对政策表态，为选民争取权益。

广告

如果这个议员已经不在当初代表的那个政党，也不在原来的阵线，而是跳槽到另一个政党阵营，在民主道义上，应该寻求选民的同意，最民主的方式就是辞职让议位悬空，在补选中披上他所代表的新政党旗帜，由选民做决定，否则的话就是绑架民意。

这也是为何过去的反对党经常促请国阵提呈反跳槽法令，行动党甚至挑战执政党拟定反跳槽法令，槟城政府通过反跳槽法令时赢来人民的掌声，视为其他州的典范，有理想的选民更想看到新政府尽快制定反跳槽法令，让民主更有意义。

不过今天，只要把跳槽行为解读为“以国家利益为大局”，只要不是自己的议员跳去敌对党，尽管用自由式或花式跳左跳右跳上跳下都可以。

首相敦马哈迪甚至认为允许政治青蛙才是民主做法，民主的政府允许议员跳到任何政党，所以希盟政府不打算拟定反跳槽法令。

广告

朝野对跳槽的态度也有如大风吹，真是让人神经错乱。过去最反对青蛙政治的林吉祥，如今可以有条件的接受议员跳槽；国阵向来依靠跳槽巩固政权，对制定反跳槽法令反应冷淡，如今尝到亲手种下祸根的苦果后，才来促请退党议员呈辞补选，然而长久以来畸型现象已被合理化，摆道德讲道理应该是讲不通了。

如拉欣所言，他们的议程是为了团结马来人，为马来人的权益斗争，土团的礼端尤索夫也说明，马来族群已走到分叉路口，只能选择一起或分开，土团党的宗旨就是重新团结马来人及穆斯林，重振落后其他族群的土著经济。

华人也很团结的把票投给了希盟，在还未看到马来西亚落实公正平等的理想，这份团结所凝聚的力量，是否有被用来维护华教花社华商的利益，才是华人所关心的事。

拉欣应该不是跳槽风的压轴，接下来应该是重头戏陆续上场，接下来吹什么风，还是拭目以待吧。