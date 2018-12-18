指不会有公平审讯．刘特佐坚持“清白” 大马政府入禀法庭起诉多名涉及一马发展公司舞弊案的关键人物，包括刘特佐，惟刘特佐依然坚持否认大马政府对其作出的指控，并表示自己是清白的。

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）大马政府入禀法庭起诉多名涉及一马发展公司舞弊案的关键人物，包括刘特佐，惟刘特佐依然坚持否认大马政府对其作出的指控，并表示自己是清白的。

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根据《星报》报道，刘特佐的发言人于今日发文告指出，刘特佐坚持自己是清白的。

“就如之前所说的，刘特佐不会服从任何由政治预先裁定的罪名以及没有独立的法律程序。

“很明显的，刘特佐无法在马来西亚接受公平的审判。”

较早前，总检察长汤米汤姆斯在一份声明中表示，马来西亚将寻求判罚高盛集团和相关人士监禁以及数十亿的罚款，这些人被指从一马发展公司转走了大约27亿美元（113亿令吉）。

根据《路透社》报道，这是高盛集团首次面临一马发展公司丑闻的指控；但就像刘特佐一样，高盛集团否认有不当的行为。

在一份文告中，高盛集团发言人指该银行将积极抵制“误导”的指控；同时该银行将继续配合有关当局的调查。