骆宇欣·制衡无力 换一身党服不是披上袈裟遁入空门从此诸恶莫作。轻易跳槽者看起来更像是担心影响下一届的官服和选区拨款。

大选前，甚至有人乐观地劝说——不要怕那个九十多岁的救国老人，他是临老拨乱反正想弥补自己过去铁腕犯下的错。甚至还有人拿土团党的席位比例最少，盟党有能力“内部制衡”，以劝选民安心投下那些“杀鸡”的票。

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看过以上的论述后，也曾说过敦马在哪里，巫统就在哪里，甚至，在执政后，巫统的区部支部，都会成为土团党的基层组织。如今，看着巫统濒临崩溃，沙巴大将纷纷换船，砂拉越诸侯暗中观望萌动，西马要员已有正式入党的；那些不讨喜的揣测果真一一应验了。

前副首相慕尤丁说了句——人谁无过，最重要忏悔就好。

问题是，误国者如何忏悔？

换一身党服不是披上袈裟遁入空门从此诸恶莫作。轻易跳槽者看起来更像是担心影响下一届的官服和选区拨款。

虽说民主赋予自由选择的权利，代议士也有人权。然而，当人们投下那一票，认可的不仅仅是某个人选，也带有支持他所在的党的斗争理念，认可他所处于的平台能为民谋福利。

如今说换党就换党？令人失望的是，面对这类侵犯选民权益大是大非的课题，众多议员还是不发一言，只有昔日的日落洞虎之子哥宾星，虎父无犬子，撂下一句——火箭不与巫统合作，并强调是最终决定。

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这句看起来硬气的最终决定，仔细推敲也展现了语言艺术。是不与巫统合作，那么，退党了就不是巫统了，或再进入盟党洗白了忏悔了，是否就可以合作了呢？

看来，当初在野时深受政治青蛙之苦，甚至陷入州权易手宪政危机的现任政府似乎忘了曾经提起过要制定“反跳槽法令”

这回事。是否对自身有利的，就算是弊端，都可以慢慢商量？

Dipertimbangkan？

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照这趋势，选出来的人不能守住基本道德原则，哪边有势就靠拢，完全不思耕耘选区东山再起，没有健全的施政理念竞争，无从选择能坚定为民请命者，投票也将变得没有任何意义。

在如此可悲的操弄民意的情景之下，居然还有文棍出来灭火说什么忍辱负重静观其变，让政府达成国会三分二优势，好让巫统伊党无力玩弄种族课题。

再这样开放门户吸纳收编敌方议员，身为执政的盟党以后若碰到不利于华社的课题，就有底气说一声势不如人，改日再议？

再站在国会殿堂里手持大字报请愿，更严重点还可以集体离席表态，上演政府对政府表达抗议？

甘心自居为执政党里的在野党？

至于志恒（制衡）吗？看来已随着“静静”私奔到月球了吧。