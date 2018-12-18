拉蒂花：多人来自同阵营．“委州主席有朋党之嫌” 公正党各州主席完整名单昨日出炉，该党前法律局主任拉蒂花指出，这些人选多数来自单一阵营，直指有朋党及裙带关系之嫌。

拉蒂花。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）公正党各州主席完整名单昨日出炉，该党前法律局主任拉蒂花指出，这些人选多数来自单一阵营，直指有朋党及裙带关系之嫌。

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根据当今大马报道，拉蒂花今日发表文告指出，受委主席名单是令人不安及引起高度关注的，指至少有3个州属即雪州、森美兰及柔佛区部主席支持的是另一个人选，但公正党主席拿督斯里安华却选择忽视，挑选单一阵营的人选出任州主席职。

“首先，除了砂州及雪州，其余的州主席众所周知是隶属公正党的某个阵营。为何严重失衡，有利于一个阵营？”

她说，委任特定阵营的人选等于朋党主义，这对于任何政党的改革都是一种诅咒。

指彭沙主席未获多数区部支持

她指出，受委彭亨及沙巴州主席的人选原本未获多数区部主席的支持，直到他们与安华会面后就改变主意。

“为何他们转而支持与他们对立的阵营，到底他（安华）对他们说了什么？”

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她说，本身持有各区部主席支持其他人选的书面备忘录副本，结果这些人却莫名其妙不获委任。

她说，安华身为党主席有权谘询各区部主席后，选择各州主席人选，但党主席选择忽视多数人的意愿，是非常不寻常及违背党章精神的行为。

指努鲁任槟主席有裙带关系

她抨击安华委任女儿兼公正党副主席努鲁依莎为槟州主席，是非常不妥及有裙带关系之嫌，认为改革政党不应钦点近亲出任要职。

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另外，她指吉兰丹州主席苏巴拉迪是在新党员中挑选，后者在3个月前仍是巫统党员。

“令人惊讶地是，公正党委任这名巫统跳槽者时并不觉得有任何不对。”

她认为，公正党必须意识到他们已是联邦政府的一分子，也肩负实施改革及妥善管理国家的任务，因此必须秉持最高及最佳的民主做法。

她说，在经历了各种丑闻的党选过程后，这份名单将进一步削弱该党的公信力。

“公正党不能一方面宣扬民主，另一边厢却继续以阵营或派系经营政党，无视基本民主原则。”

甲蓝眼促拉蒂花退党

在拉蒂花不满州主席人选，抛出“朋党裙带”指控后，马六甲公正党开腔力挺党主席安华的决定，更要求拉蒂花干脆退党。

甲州公正党副主席G.拉占德兰讽刺，既然拉蒂花属意的领袖已在党内逐渐失势，那么对方就应该退党。

“自从安华接过公正党领导权，拉蒂花看起来就很不自在，特别喜欢批评党，尤其是主席安华和妻子旺阿兹莎。”