郑钦亮·大马2.0不要悲伤 其实时局怎么变都好最怕还是老马大肆引进霸王党的贪狼，结果必是会捣乱实现改朝换代美梦历史的希盟梦幻组合，搞不好还会逐步将火箭打压成真正的静静党，这样的变天是很可悲的滑稽。

老马在逐点击破巫统，或是在逐步壮大土团，从他的行为来看，应该是两者皆有，这才是麻烦。希盟的麻烦。

广告

希盟四党不收青蛙的共识如果还是有效共识，那老马在干的“收靓”是算什么事；老马一年半后若真要下来，他的土团党为何还要引进那些其他3党不要的问题巫统人进来？

509前希盟有人说必须给机会让老马将功赎罪，509后变天大功告成，但幸福天还未到来，数个变口之罪，倒让不少人气到不能睡。

数项宣言失言之事不说了，已有标准答案说“没有想到真的会执政”。

阻挡目前地球上最热的人民币和大陆客进来，让一些行业半生半死也就算了，反正熊猫兴兴和靓靓也可能提早回去唐山了。

大砍前朝有问题的计划，还魂他当年出问题的计划比如弯桥，谁给他权力谁就阻挡无力。

还有就是林财长的宿敌马六甲前首长的跳槽土团，够奇情，可能不久后两人一抱泯恩仇的惊愕画面会出现，到时可别太terkejut。

广告

其实时局怎么变都好最怕还是老马大肆引进霸王党的贪狼，结果必是会捣乱实现改朝换代美梦历史的希盟梦幻组合，搞不好还会逐步将火箭打压成真正的静静党，这样的变天是很可悲的滑稽。

安华哥将会怎么办，您看着办，别让马来西亚2.0这么快就悲伤。