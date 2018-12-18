敦马主持内阁特委会会议．检讨1963年建国契约 首相敦马哈迪今日主持内阁特别委员会会议，以进一步检讨1963年建国契约的事项。

首相马哈迪（中）主持内阁特别委员会会议，以检讨1963年建国契约的事项。左二起为外交部长拿督赛富丁、通讯及多媒体部长哥宾星、经济事务部长拿督斯里阿兹敏、首相署部长（法律）刘伟强及砂拉越首长阿邦佐哈里；右起为东马大法官拿督黄达华、国际贸易及工业部长拿督达勒雷京、工程部长巴鲁比安、交通部长陆兆福、财长林冠英及沙巴首长沙菲益阿达。（图：星洲日报）

（布城17日讯）首相敦马哈迪今日主持内阁特别委员会会议，以进一步检讨1963年建国契约的事项。

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沙巴首长拿督斯里沙菲益阿达及砂拉越首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里也出席这项具历史性的会议。

恢复沙砂身为马合作伙伴地位

会议主要检讨1963年建国契约所列明的条约，以恢复沙巴及砂拉越身为马来西亚合作伙伴的地位，加强三邦关系。

此外，内阁特别委员会也将针对有关沙巴及砂拉越自主权及权益的事项，向政府提出相关建议，以便符合联邦宪法、1963年建国契约以及1962年政府级委员会报告（IGC）第3章，附件A及B所规定的条文。

此前，首相署法律事务部秘书处今年已和砂沙政府、律政司署、财政部、经济事务部及公共服务局等相关单位召开多次的系列会议。

这些会议也已初步批准沙巴及砂拉越政府依据1963年建国契约中，所提出的要求及索赔清单。

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今日出席内阁特别委员会会议的联邦内阁成员，包括财长林冠英、经济事务部长拿督斯里阿兹敏、工程部长巴鲁比安、外交部长拿督赛富丁、交通部长陆兆福、通讯及多媒体部长哥宾星、国际贸易及工业部长拿督达勒雷京及首相署部长（法律）拿督刘伟强。

至于来自沙巴代表团，包括沙巴律政司查丽哈及前律政司拿督符杰新，而砂拉越代表团则有砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达及砂副议长拿督格拉瓦加拉。

另外，总检察长汤米汤姆斯、东马大法官拿督黄达华及宪法专家拿督赛沙林也出席会议。