星观点·积极应对全球暖化 全球暖化是全球性问题，影响全世界，没有一个国家能独善其身。在这个大挑战面前，各国必须以宏观的视角、长远的考量，展开真诚合作，以保障全人类的福祉。

近200个国家成功克服政治分歧，就落实巴黎气候协定的实施细则达成共识，为应对全球暖化迈出重要的一步。

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各国是经过十多天马拉松式的协商才达成共识，但是，这项成果未让所有人满意，场外也有批评，指有关协议不够全面，要求各国展示遏止全球暖化的决心。

持平而论，这项谈判协商在未受看好下，能成功凝聚共识，在不同国家之间找到平衡点，诚属不易。至少，这显示许多国家已严正看待全球暖化的威胁，认同必须尽速采取行动，不可一拖再拖。

全球暖化并非新课题，科学家早已提出相关警告，只是各方基于经济利益等理由，而没有全力应对，以致暖化问题日趋严重，对地球与人类构成威胁。随着全球暖化近年在各地造成气象异常，引发自然灾难，环保浪潮越来越大，各国政府有必要积极着手处理问题。

目前虽然多国已针对巴黎气候协定的实施细则达成共识，不过这只是一个起步，更重要的是必须长期有效地执行相关措施，以将全球平均气温升温幅度限制在低于2℃。

毕竟，只有当协议转换成行动后，才能对遏止全球暖化产生实质效果。根据全球碳计划的报告，今年全球的二氧化碳排放量创新高，比去年上升2.7%，反映巴黎气候协定的减排目标面临严峻挑战，急需各方正视。

必须注意的是，气候融资仍是一个问题。落后国家需要经费来应对气候变化的影响，先进国早前已承诺会每年提供1000亿美元（约4185亿令吉）的气候融资，但至今仍未兑现。此外，美国总统特朗普宣布退出巴黎气候协定，也可能削弱全球减排的努力。美国目前是世界第二大碳排放国，而且也是首屈一指的经济、科技强国，原可在全球暖化课题上扮演重要角色，但却因为特朗普的狭窄视野，错失引领世界应对全球暖化的机会。

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全球暖化是全球性问题，影响全世界，没有一个国家能独善其身。在这个大挑战面前，各国必须以宏观的视角、长远的考量，展开真诚合作，以保障全人类的福祉。