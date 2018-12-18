黄振威·一个关于品格的故事 捐赠永远是最容易的方式，但是建立一个真正的世界级伊斯兰博物馆，拥有数千件文物，并和定期出版相关艺术的刊物是需要一定的时间的。

不幸的是，品格与文化不能在购物网站或临近的超市购买。你要么拥有它，要么你没有。

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丹斯里赛莫达可能是大马最低调的大亨之一。他很少公开露面或发表新闻声明。

那些有幸见到他的人会告诉你，他最喜欢的聚会地点是酒店的会议室或吉隆坡的伊斯兰艺术博物馆。

他的会议，从晚上开始，通常会直接开到凌晨，这些涉及的人是政府领袖、商人以及和他最亲近的高管，他就像很自在的在一家普通的咖啡店里招待他们喝茶。

大多数时候，他穿着长袖峇迪衬衫，剪裁简单的长裤和凉鞋。

上周，他出现在博物馆--他为此感到非常自豪--见证了该博物馆成立20周年，活动是由首相敦马哈迪主持。

大多数人都不知道，这是千载难逢的时机，因为这位亿万富翁在几天前刚刚过了67岁生日。

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博物馆是商人、企业家和慈善家的骄傲和喜悦。即使在他取得很多成就之后，他仍然谦卑的没有忘记他的出身。

他出生于1951年12月12日，在亚罗士打的甘榜胡丹柯亮（K a m p u n g H u t a nKeriang），是赛努和莎丽花萝琪亚的第三个孩子，他上学时就开始涉及父亲的养牛生意。

但手足口症的爆发严重打击了他的家族生意，迫使赛莫达在完成中五的前几个月放弃了学业，因为他的家庭负担不起考试费。

毫无畏惧地，赛莫达用了协助父亲工作时存下的钱，冒险展开自己的生意。

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虽然多数大马人都知道他是一名商人，但对他的慈善工作知之甚少。1974年，赛莫达在做米商时的第一份工资是1500令吉，他的母亲提醒他必须谦卑，因为社区内还有其他更穷的人。她鼓励他为家人留下一半的钱，并将其余的750令吉分给社区内的15个贫困家庭。

二十年后，在1996年，他创办了阿布卡立基金会，至今，博物馆仍然是主要受益单位。

我不曾遇见如此热情资助博物馆的大马商人。赛莫达确实是个例外。

很多政治家都轻率的使用"世界级"这个词汇来描述各种事物。他们肯定喜欢这个词，或者想设定一个标准以让人认为自己很重要。或者更糟糕的是，他们只是缺乏想象力。

这句话很少成真。在政治领域，许多所谓的世界级设施，由于资金短缺和贪污问题，最终因没有获得适当的维护而让努力付之一炬。

有些机构只剩下世界级的建筑，因为那些委托监督它们的人没有意识到内容的重要性，而不仅仅只是建筑物。

但伊斯兰艺术博物馆肯定符合世界级建筑物的指标。该建筑物不仅设计精美，且展示的物品质量也最高。

由阿布卡立基金会资助，伊斯兰艺术博物馆不仅是我国最好的博物馆，也在2014年的TripAdvisor旅行者精选奖全球博物馆排行榜中，获选成为排名第十的亚洲最佳博物馆。

该奖项根据是TripAdvisor旅行者在亚洲、欧洲、南美洲、南太平洋、英国、美国和大马的评分来评出全球最佳的旅游景点。

获奖者将以一种特定算法，以评估全球博物馆的评论数量和质量，每次以12个月为准。

“一些世界上最重要的文化机构在旅行者精选奖博物馆排行榜中占有一席之地，这得感谢全球数百万旅行者的反馈，”

TripAdvisor的首席市场营销总监芭芭拉梅辛在一份文告中指出。

她说，这些景点拥有世界上最好的艺术、科学发现和历史事迹，这些世界级的景点也提供了教育和丰富的经验。

中国陕西的秦始皇兵马俑博物馆；柬埔寨金边的吐斯廉屠杀博物馆；和日本广岛的广岛和平纪念资料馆，是亚洲的三大博物馆。

奇怪的是，在我造访伊斯兰艺术博物馆时，我看到的西方游客多于大马人，其中很多人都对展出的资料非常感兴趣。该博物馆收藏了7千件文物，因此阅读这些资料显然是一件艰苦且耗时的过程。

它在1998年12月12日--在赛莫达的生日时开幕。

这是一个至高点，不仅是博物馆，对大马而言也一样。阿布卡立基金会目前正资助伦敦的大英博物馆设立一个伊斯兰世界展览馆。

展览的入口处有一个大型的展示牌介绍了该基金会在过去40年来如何通过教育和文化遗产促进友好。

忠于基金会的精神，它一直强调它“为穆斯林和非穆斯林提供奖学金”，并希望“在文化和信仰之间建立进一步的理解”。

在周五的博物馆周年庆典上，中庸和理解的氛围围绕在场中，当然，这也是目前的大马迫切需要的。

看到多元种族的大马人涌入这个地方，并对这个伊斯兰博物馆感到舒适，这是让人高兴的。

博物馆中最受欢迎的展览是世界著名清真寺的等比例模型，但中国的伊斯兰历史事迹无疑也是其中的亮点之一。

博物馆中也展示了中国和伊斯兰的结合，并产生了一些精美的艺术品，包括景泰蓝瓷器和书法卷轴。

捐赠永远是最容易的方式，但是建立一个真正的世界级伊斯兰博物馆，拥有数千件文物，并和定期出版相关艺术的刊物是需要一定的时间的。

再加上强调伊斯兰对不同族群的影响，而不仅仅是阿拉伯语，这如今就是一项了不起的壮举。