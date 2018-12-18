拉菲兹：尊重决定．盼努鲁重新考虑“裸辞” 公正党前副主席拉菲兹说，虽然他尊重及支持峇东埔国会议员努鲁依莎裸辞党职的决定，不过他依然呼吁努鲁依莎重新考虑，同时也呼吁党员接受这项决定，全力支持并鼓励努鲁依莎。

（吉隆坡17日讯）公正党前副主席拉菲兹说，虽然他尊重及支持峇东埔国会议员努鲁依莎裸辞党职的决定，不过他依然呼吁努鲁依莎重新考虑，同时也呼吁党员接受这项决定，全力支持并鼓励努鲁依莎。

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他说，自从消息传开后，他接到无数支持者、新闻从业员及公众来电，要求针对努鲁依莎裸辞党职一事置评，并强调努鲁依莎只是辞去党职。

他在社交媒体贴文指出，他早在1999年便认识努鲁依莎，至今依然持续与他交流意见，尤其是与人民相关的改革承诺，指努鲁依莎是一位身体力行所有改革议程的领袖。

“党高职只是一种做出贡献的方式，努鲁依莎已经证明，落实改革议程比党职、名衔甚至权力更重要，因此虽然我对她今日的决定感到惊讶，但这其中有一些讯息，是应该让大众知道的。”

拉菲兹也是政策措施研究中心（INVOKE）创办人，他说努鲁依莎并没有退出政坛，她依然是国会议员，因此他以正面角度来解读努鲁依莎裸辞党职一事。

“我希望她可以重新考虑，但我也尊重她的决定，我们都是创党初期的战友，早在1999年便在伦敦首次同台，因此我支持她所做的一切决定，我相信这是为了能让她更有效的扮演自己的角色。”

努鲁依莎在推特上回应时，以“战友”来形容拉菲兹并感谢他的情义相挺。

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“虽然他在党选落败了，但他已经成功说服了我，即唯有支持他当选公正党署理主席，才是最好的选择。”

她也以“继续前进”来叮嘱拉菲兹，在改革斗争路上永不言弃。

祖莱达：各界应尊重决定

公正党副主席祖莱达说，峇东埔区国会议员努鲁依莎裸辞一切党职，是一项应获得各界尊重的决定，并相信这是在深思熟虑后才做出的决定。

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她说，过去各界都尊重努鲁依莎竞选副主席职的决定，如今她决定辞去所有党职，也应同样获得所有党领袖与党员的尊重。

祖莱达也是房屋及地方政府部长，她今日在文告中指出，随着努鲁依莎裸辞党职后，一切后续行动都须以党主席拿督斯里安华的指示行事。

公正党副主席蔡添强在受询时，对努鲁依莎裸辞感到震惊，但他会支持战友所做的一切决定。