练珊恩·麻疯病康复者不能被遗忘 从前令人闻风丧胆、必须与世隔绝的麻疯病在找到治疗药物后，便逐渐不被世人关注。这所在我国历史上不可磨灭的麻疯病院，也在多年前因政府发展而遭部份拆除。

适逢圣诞佳节，素有马来西亚歌坛冠军歌王之称的庄学忠走入“希望之谷”，在圣诞联欢夜上为麻疯病康复者演唱首首经典歌曲。住在“希望之谷”

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社区里的麻疯病康复者，是在专家研制出麻疯病治疗药物之前的最后一批患者，他们的平均年龄大约70岁，几乎没有人没听过庄学忠的歌，还有一些是从庄学忠第一张专辑就开始收集的忠实“老粉丝”。

偶像对粉丝的影响在这场圣诞联欢夜上得到非常鼓舞人心的验证。其中一名从小就备受麻疯病菌蹂躏的院友随着年纪增长，双腿开始失去力量，并在10多年以前就依赖轮椅行动。她在大约6个月前，得知偶像庄学忠应邀前来演唱，喜欢唱歌的她，还有机会在这圣诞联欢夜上台与偶像同台合唱。这使她产生动力，开始练习站立、练习走路。皇天不负有心人，当晚，她真的在偶像面前离开轮椅，在旁人的搀扶下，缓缓地走到舞台中央，坐在椅子上与偶像合唱。

偶像崇拜不是年轻人的专利，偶像对粉丝的影响及所散发的正能量，更不会随着年龄增长而逐渐减少。“希望之谷”所举办的圣诞联欢夜是一场让院民与歌手本身，都获得满满力量与温暖的活动。就如庄学忠在受访时所说的，没想到自己凭着本能唱一点歌，能带给歌迷如此深不可测的力量，而事实上，这些麻疯病康复者也是凭着自己看似不幸的经历，为世界麻疯病治疗体系，作出深远而巨大的贡献。只是，他们的伟大付出少为人知，更在麻疯病有了治疗药物后，逐渐被世人遗忘。

双溪毛糯麻疯病院建于1926年英殖民时期，那时患有麻疯病的患者都会被父母送到这里，开始与世隔绝、断六亲的生活。在圣诞联欢夜上一名逾70岁病患说，她被父母送到麻疯病院的那个早上，母亲漏夜买了猪肝和瘦肉，煮了一碗面线给她吃。她吃不完也吃不下，因为从此以后就要与家人分离。她那时以为母亲不爱她，才会狠心将她送走，但是步入高龄之后的现在，回想起当时那个与母亲共享最后的早餐的时光时，才知道母亲对她的爱。

从前令人闻风丧胆、必须与世隔绝的麻疯病在找到治疗药物后，便逐渐不被世人关注。这所在我国历史上不可磨灭的麻疯病院，也在多年前因政府发展而遭部份拆除。许多人不知道，在这曾经给予麻疯病患者温暖与希望的“希望之谷”小社区，还住着最后一批的麻疯病康复者，更加不知道因为有了他们所贡献的病患样本，才使治疗看到曙光。

他们在这里度过四分之三的人生，包括在那与世隔绝的日子里，他们自力更生，自立社区，自给自足，也在这里结识终身伴侣，传宗接代，更在晚年时期，参加绘画、歌唱等才艺班，生活过得多姿多彩。尽管身躯备受病菌蚕食，但是心灵很富足，也期望有更多人前去探望与关怀，倾听这班老人家的故事。