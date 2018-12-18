温思拯·新民粹的崛起 法国人民因为渴望改变而选择“前进”的马克龙。这似乎好像跟马来西亚的境况十分相似，因为厌倦贪腐和经济吃紧而选择“希望”。但希盟上台半年后，除了一些体制改革，揭发许多前朝政府的错误外，许多U转和反民意的政策包括PTPTN偿还机制，ICERD,第三国产车等等都让支持者感到失望。

黄背心运动是法国于11月17日开始的一场抗议运动。示威者起初是因为不满油价持续调升及马克龙政府调高燃油税而上街抗议但万万没有想到这一场示威竟然变成巴黎50年以来最严重的暴力骚乱。

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示威者袭击安全部队，抢劫商店，纵火焚烧建筑物和车辆，有些暴民甚至还蓄意破坏凯旋门。这几周的骚乱不只造成超过100人受伤和财物损失，法国零售联盟指出自黄背心运动以来法国零售商已损失数十亿欧元，旅游业也深受打击损失千万欧元。在第一周的抗议就导致与去年相比35%的零售下滑，这严重的打击了时尚之都巴黎的圣诞购物季，给让经济低迷的法国雪上加霜。

这场黄背心运动表达了法国人对政治的失望和对这位政坛金童的不满。至今，民调显示马克龙的支持率跌至18%。

同时，许多右派分子浑水摸鱼，趁机制造混乱给马克龙政府施压以“改革”为由推翻马克龙政府。12月3日起，超过100多所的高中被示威的学生封锁，公共财物被烧毁和警民冲突等等。因此，一场从抗议油价演变成骚动的抗议已经造成了社会的不公义和人民之间的不和谐。

这场危机并不是因为单一事件的不满而一触即发的。

有学者认为自马克龙在2017年上台后，他积极推广的“结构性改革”是导致人民不满的主因。他推广的改革包括税务和劳工法案等但成果让人民感到失望。因为在现实中，法国的就业率仍然低迷，购买力弱，甚至部份民众以前所享有的福利在改革后被剥削了。贫富差距扩大，社会问题没有得到妥善的解决和犯罪率提高是酿成这次大规模起义背后的原因。

因此，一场因为油价源起的抗议演变为广泛社会议题的抗争，到最后延伸到左派和右派的斗争。

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法国人民因为渴望改变而选择“前进”的马克龙。这似乎好像跟马来西亚的境况十分相似，因为厌倦贪腐和经济吃紧而选择“希望”。但希盟上台半年后，除了一些体制改革，揭发许多前朝政府的错误外，许多U转和反民意的政策包括PTPTN偿还机制，ICERD,第三国产车等等都让支持者感到失望。在现实生活中，因为经济的压力，我们当初那份渴望改变的动力和期望也渐渐的消退。

有鉴于此，倘若政府不认真的看待与解决当下政治和社会课题，改善人民的经济与生活条件，累积不满的负面情绪和失望将会是希盟政府会面对最大的挑战。黄背心运动是一种新民粹主义的表达，如果希盟政府继续让有心人士打着“和平集会”的口号继续煽动人民和散播种族主义，那法国黄背心运动将是前车之鉴，燃烧巴黎的情景也可能出现在吉隆坡。倘若希盟政府继续抱着双重的态度与原则执政，那么509的改朝换代只是换汤不换药。

笔者认为政府不应该凡事都顺民意而行，但好的政府必定是以人民的利益和实惠为一切决定的优先。有远见的政府不只注重于满足人民当下的需要，更是为未来打造一个更好的环境而做出必要的改革。

希盟政府的当务之急是重拾人民的信心和巩固社会的团结与安宁，因为种族之间的和谐是杜绝右派民粹主义崛起最好的防垒。若政府忽视这思潮的发展，有朝一日希盟政府将会大势已去而被困在偏右的两难之间，那么人民为民主而奋的改革希望也将彻底的瓦解。