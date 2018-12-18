张家威·总统，这个潘多拉魔盒你别开
孟晚舟遭拘捕后不久，中国以“危害国家安全”罪名逮捕2名加拿大人，这就是最佳案例。报复主义是国际关系的根基，当一个国家触犯另一个国家的底线，后者便可进行“外交报复””表达抗议。
加拿大应美国要求扣押华为“太子女”孟晚舟，掀起中美，中加外交风波，也打乱了中美贸易谈判的进程。
美方指控孟晚舟和其他华为高管共谋做虚假陈述，诱使一些银行进行违反美国对伊朗制裁的交易。这就构成了欺诈银行机构的刑事犯罪，而欺诈银行是联邦重罪。中国官方则向渥太华表示强烈抗议，并要求对方立即放人。
这一切看起来都很正常，类似这样的案件在国际关系已屡见不鲜。只不过，一些中国媒体却在此时形容华为创始人任正非是民族英雄，再指美方“挟持”华为接班人，呼吁民众抵制美国商品。这些误导性的报道煽动民族情绪，影响人们理性思考，以及破坏中美民间得来不易的友好关系。
而瞎搅和的不只是那些媒体，还有一位重量级人物─美国总统特朗普。他上周接受路透社访问时称，如果有利于国家安全或者有助于解决同中国的贸易纠纷，他可以介入司法部有关孟晚舟一案。究竟他口中的“介入”，究竟指的是什么呢？
作为联邦政府最高领袖，特朗普有权要求政府撤销对孟晚舟的引渡要求，叫停政府针对华为违反制裁令的诉讼案，甚至是与加拿大总理杜鲁多交涉。只不过，他一旦这么做的话，除了会令美国司法部和渥太华陷入难堪的处境之余，还将设下极度危险的先例。
众所皆知，特朗普此次毛遂自荐的原因，其实是看准孟晚舟在中国的地位，再以其作为中美贸易谈判的筹码。自诩“交易大师”的他对利益嗅觉异常敏锐，确实是一位不折不扣的商人。不过，孟晚舟事件可能涉及刑事罪，若将其作为中美贸易谈判筹码，这将导致本案染上政治色彩。再说，美国是法治国家，在查案、执法等任何司法程序上应由司法机关自主进行，并非贸易工具，特朗普不宜插上一脚。
此外，以美国与加拿大密切的政治关系来看，无论是撤销引渡要求或要求加拿大当局放人，这并非一件难事。不过，由于事态迅速升级，全球媒体铺天盖地的报道，加上北京的施压，杜鲁多从步步为营变成步步惊心。若此时卖个人情给特朗普，杜鲁多可能得罪主要贸易伙伴之一的中国，甚至遭选民唾弃付出政治代价，使杜鲁多家族在加国的威望毁于一旦。
与此同时，特朗普若介入司法程序，这意味对方只要在贸易上妥协，美方就会释放孟晚舟。确实，这与勒索毫无区别，也应验了那些媒体的说法。不过更可怕的是，此举会引来他人仿效，为身处他国的美国公民带来意想不到的后果。
孟晚舟遭拘捕后不久，中国以“危害国家安全”罪名逮捕2名加拿大人，这就是最佳案例。报复主义是国际关系的根基，当一个国家触犯另一个国家的底线，后者便可进行“外交报复””表达抗议。只不过，这种手段并不常见，原因是存在紧张升级、引发冲突的风险。
特朗普主政将近两年，迄今已打破不少惯例。有者认为他敢于打破束缚，敢怒敢言，比一般政客“诚实”。不过，一名理智的当权者应清楚了解到，不能做的事永远比能做的事来的多。除了较好战的小布什之外，近代历届总统也深知这个道理。如今，特朗普一一打开这些过去原封不动的潘多拉魔盒，后患恐将无穷。还真的是“选一名小丑当总统，就该预料马戏团般的白宫”。
文章来源：
星洲日报／观海听风‧作者：张家威‧《星洲日报》国际新闻组记者·2018.12.18
张家威·总统，这个潘多拉魔盒你别开
加拿大应美国要求扣押华为“太子女”孟晚舟，掀起中美，中加外交风波，也打乱了中美贸易谈判的进程。
美方指控孟晚舟和其他华为高管共谋做虚假陈述，诱使一些银行进行违反美国对伊朗制裁的交易。这就构成了欺诈银行机构的刑事犯罪，而欺诈银行是联邦重罪。中国官方则向渥太华表示强烈抗议，并要求对方立即放人。
这一切看起来都很正常，类似这样的案件在国际关系已屡见不鲜。只不过，一些中国媒体却在此时形容华为创始人任正非是民族英雄，再指美方“挟持”华为接班人，呼吁民众抵制美国商品。这些误导性的报道煽动民族情绪，影响人们理性思考，以及破坏中美民间得来不易的友好关系。
而瞎搅和的不只是那些媒体，还有一位重量级人物─美国总统特朗普。他上周接受路透社访问时称，如果有利于国家安全或者有助于解决同中国的贸易纠纷，他可以介入司法部有关孟晚舟一案。究竟他口中的“介入”，究竟指的是什么呢？
作为联邦政府最高领袖，特朗普有权要求政府撤销对孟晚舟的引渡要求，叫停政府针对华为违反制裁令的诉讼案，甚至是与加拿大总理杜鲁多交涉。只不过，他一旦这么做的话，除了会令美国司法部和渥太华陷入难堪的处境之余，还将设下极度危险的先例。
众所皆知，特朗普此次毛遂自荐的原因，其实是看准孟晚舟在中国的地位，再以其作为中美贸易谈判的筹码。自诩“交易大师”的他对利益嗅觉异常敏锐，确实是一位不折不扣的商人。不过，孟晚舟事件可能涉及刑事罪，若将其作为中美贸易谈判筹码，这将导致本案染上政治色彩。再说，美国是法治国家，在查案、执法等任何司法程序上应由司法机关自主进行，并非贸易工具，特朗普不宜插上一脚。
此外，以美国与加拿大密切的政治关系来看，无论是撤销引渡要求或要求加拿大当局放人，这并非一件难事。不过，由于事态迅速升级，全球媒体铺天盖地的报道，加上北京的施压，杜鲁多从步步为营变成步步惊心。若此时卖个人情给特朗普，杜鲁多可能得罪主要贸易伙伴之一的中国，甚至遭选民唾弃付出政治代价，使杜鲁多家族在加国的威望毁于一旦。
与此同时，特朗普若介入司法程序，这意味对方只要在贸易上妥协，美方就会释放孟晚舟。确实，这与勒索毫无区别，也应验了那些媒体的说法。不过更可怕的是，此举会引来他人仿效，为身处他国的美国公民带来意想不到的后果。
孟晚舟遭拘捕后不久，中国以“危害国家安全”罪名逮捕2名加拿大人，这就是最佳案例。报复主义是国际关系的根基，当一个国家触犯另一个国家的底线，后者便可进行“外交报复””表达抗议。只不过，这种手段并不常见，原因是存在紧张升级、引发冲突的风险。
特朗普主政将近两年，迄今已打破不少惯例。有者认为他敢于打破束缚，敢怒敢言，比一般政客“诚实”。不过，一名理智的当权者应清楚了解到，不能做的事永远比能做的事来的多。除了较好战的小布什之外，近代历届总统也深知这个道理。如今，特朗普一一打开这些过去原封不动的潘多拉魔盒，后患恐将无穷。还真的是“选一名小丑当总统，就该预料马戏团般的白宫”。
文章来源：星洲日报／观海听风‧作者：张家威‧《星洲日报》国际新闻组记者·2018.12.18