选委会：参与第十四届大选．62人没呈开销报告 选委会主席阿兹哈指出，多达62名参与第十四届全国大选的候选人没有呈上开销报告。

（布城17日讯）选委会主席阿兹哈指出，多达62名参与第十四届全国大选的候选人没有呈上开销报告。

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根据《马新社》引述阿兹哈的谈话，指这62名候选人分别是14名国会议席候选人及48名州议席候选人。

他指出，根据1954年选举犯罪法令，规定候选人或代理人必须在第十四届全国大选成绩在宪报上颁布的31天内，向州选委会主任呈上开销报告。

他说，第十四届全国大选成绩是于今年5月28日在宪报上颁布，也就是说最后呈上开销报告的日期是在今年的6月28日。

选委会已向警方投报

“有鉴于此，针对那些无法呈上开销报告的候选人，选委会已就此事向警方作出投报，以依据法律采取行动。”

在第十四届全国大选，选委会接获多达687个国席候选人提名以及1646个州席候选人提名。

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阿兹哈说，根据1954年选举犯罪法令第23条文，未能呈上开销报告将对候选人带来影响。

“这包括了不能出席会议或在国会或州议会投票，在5年内不能参加任何的选举，以及可以被提控和面临法律行动。