参与福州冬令营．46人今出发寻根 42名福州籍青少年与4名领队明日前往福州，展开为期10天的中国寻根之旅。

刘为强（前排右五）为《海外华裔青少年中华文化．寻根．闽都．科技之旅》冬令营主持授旗礼。前排左起为林世顺、苏腾逸、黄小萍、张荣通、江登旺、黄琪宁、俞贵狮及董仕星；右起为王程联、马国华、徐孝轼及韩少霖。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）42名福州籍青少年与4名领队明日前往福州，展开为期10天的中国寻根之旅。

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马来西亚福州社团联合总会（马福总会）总会长拿督斯里刘为强主持《海外华裔青少年中华文化．寻根．闽都．科技之旅》冬令营授旗礼时致词时说，这趟由马福总会主催，马榕联青妇女组主办的寻根之旅，希望团员透过游学进一步明白及了解自己的根源。

游学体验中华文化

该会副总会长兼青年团总团长叶福霖说，该冬令营以中华文化、丝路及风帆为主题，结合旅游及教学，除了安排营员参观游览历史名胜及城市建设新貌，也让营员在学习及观光中体验中华文化、福州乡土文化及海系文化。

他说，该会是受中国福州市外侨办邀请，招募26名东马人及20名西马人，分别从沙巴亚庇及吉隆坡启程前往福州市展开学习之旅。

他未克出席，其讲稿由青年团署理团长苏腾逸代读。他表示，青年团营员在冬令营期间积极了解丰厚底蕴的中华文化、福州人文化、风土人情及结交新朋友以加强交流，领悟闽都传统文化的特色与接触中国现代高科技。

出席者包括马福总会署理会长拿督董仕星、副会长黄琪宁、财政俞贵狮、森州福州会馆主席徐孝轼、雪隆福州会馆主席马国华、财政拿督王程联、巴生福州会馆会长韩少霖、西马屏南公会创会会长林世顺、领队黄小萍、张荣通及江登旺。