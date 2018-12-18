沈志强：发扬国粹．象棋将纳体育项目 青体部副部长沈志强保证，该部未来的方向将会把传统体育、国粹，包括中华武术、象棋等项目一并包容，成为联邦政府，特别是该部的一个项目。

沈志强（左四）颁发奖杯及“拿督郑文尧局绅常年杯”给第一届“拿督郑文尧局绅杯”2018年冬季全甲象棋公开赛公开组冠军给刘永成（右四），左二起为陈川正、李献，右起为曾显俊、苏亚龙及邱培栋。（图：星洲日报）

（马六甲17日讯）青体部副部长沈志强保证，该部未来的方向将会把传统体育、国粹，包括中华武术、象棋等项目一并包容，成为联邦政府，特别是该部的一个项目。

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他说，马来西亚象棋总会有意和该部合作，把象棋当做一个体育项目，并询问联邦政府是否可以支持该会。

“马来西亚象棋总会会长拿督陈川正的助理已经和我的助理安排时间，我们明年1月8日会见面商谈。”

郑文尧杯象棋赛颁奖他昨午出席“拿督郑文尧局绅杯”第24届全国中小学象棋锦标赛，及第一届“拿督郑文尧局绅杯”2018年冬季全甲象棋公开赛主持颁奖典礼致词时这样表示。

沈志强表示，非常欣赏马来西亚象棋总会把华裔传统国粹象棋发扬光大，在新马来西亚社会，我们要看到的是马来西亚人民的多元种族文化，并表现出多元的生活。

“象棋鼓励战略思维，新的马来西亚社会，要培养马来西亚公民的，就是要有独立思想，相信象棋比赛参赛者特别是年轻人，可以得到不只是战略思维的能力，还可以学到许多象棋的心得。”

他也说，虽然象棋是华裔的传统，但并没规定一定要华裔才能参与。他希望马来西亚象棋公会及棋手们，把伟大国粹发扬光大，介绍给其他马来西亚同胞。

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甲州象棋公会会长拿督威拉李献说，今届比赛是马六甲棋坛元老已故拿督郑文尧命名，除了纪念他对象棋的贡献，也实现他的遗愿，让象棋艺术文化在马来西亚继续发扬光大。

他希望象棋在马来西亚能够普及化，让小学生开始接触象棋，提升学生思考能力及耐性，该会将举办更多比赛，提高大家对象棋的兴趣。

出席者包括甲市区国会议员邱培栋、马来西亚象棋总会会长拿督陈川正、甲州象棋公会顾问拿督苏亚龙、秘书长曾显俊等。