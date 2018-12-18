苏添来：与华侨及联昌合作．为中小企提供融资 马来西亚厂商公会（FMM）主席拿督苏添来说，该会已透过位于槟城的分部与华侨银行（OCBC）及联昌银行（CIMB）合作，为所有公司特别是需要营运资金的中小型企业提供融资方案。

（吉隆坡17日讯）马来西亚厂商公会（FMM）主席拿督苏添来说，该会已透过位于槟城的分部与华侨银行（OCBC）及联昌银行（CIMB）合作，为所有公司特别是需要营运资金的中小型企业提供融资方案。

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他发文告说，该会得知部份企业的消费税遭拖欠退税，该会也经常站在前线聆听及解决该领域问题。

他说，上述银行将依据遭拖欠退税公司的个别需求制定融资方案，并对有关银行主动协助中小型企业融资和鼓励其他银行效仿提供融资方案表示感谢。

他也就财政部长林冠英近期宣布将在2019年退还消费税的消息，向后者表示感谢。

有关融资方案的细节可联络华侨银行（03-2034511或03-27833170）及联昌银行（03-26191891或03-26192055）。