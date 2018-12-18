阿迪离世恐有人趁机作乱·警增派人手守兴都庙 在首邦市USJ25区百年兴都庙骚乱案件中被殴打至重伤的消拯人员莫哈末阿迪于昨晚逝世后，警方马上重新调整了负责维护兴都庙秩序的警员人数，以防止有人趁机制造骚乱。

（八打灵再也18日讯）在首邦市USJ25区百年兴都庙骚乱案件中被殴打至重伤的消拯人员莫哈末阿迪于昨晚逝世后，警方马上重新调整了负责维护兴都庙秩序的警员人数，以防止有人趁机制造骚乱。

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据了解，警方在兴都庙在上个月杪先后发生两起骚乱后，就派出大批警力镇守，在最高峰时值勤的警力高达1400人，不过在事情平复后，维护秩序的警力降低至398人，并于上个星期又再减少部分联邦后备队警员。

根据1名现场警官透露，在莫哈末阿迪逝世后，原本已返回联邦后备队基地的警员又被调回来梳邦再也警区总部，使得参与维护秩序的警察人数重新达到398人。

据悉，这些警察分成不同班次在3个通往兴都庙的地点驻守，当中包括联邦后备队（FRU）警员及普通警员。

莫哈末阿迪是于上个月27日凌晨前往施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙扑灭被纵火焚烧的轿车时，遭暴徒殴至重伤，警方于隔天派出了约1400名包括联邦后备队及普通警员到现场维持秩序。

骚乱事件发生后，警方将联邦后备队驻扎在梳邦再也警区总部，以便随时能调动这批警员负责轮流驻守兴都庙。