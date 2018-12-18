国际人力资源研究机构调查显示．隆生活费亚洲最便宜 国际人力资源研究及分析机构（EC AInternational）调查显示，虽然大马城市在生活费排名大幅上升，但对外籍员工而言仍是亚洲最便宜的城市。

（新加坡17日讯）国际人力资源研究及分析机构（EC AInternational）调查显示，虽然大马城市在生活费排名大幅上升，但对外籍员工而言仍是亚洲最便宜的城市。

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ECA国际亚洲区域总监关礼廉发文告说，吉隆坡是大马生活费最昂贵的城市。

“大马城市在生活费排名大幅上升，但三个调查地点仍在全球150名外，而吉隆坡是大马城市中排行最高的城市，上升24个位子，排名第188名。”

全球最贵生活费狮城排18

排行显示，在调查内的大马城市即吉隆坡、新山及槟城的排名皆大幅上升逾20位。

他说，外籍员工认为吉隆坡的生活费比其他在2017年排行榜中排行较高的城市如新德里、马尼拉及孟买更昂贵，但吉隆坡仍是亚洲生活成本其中一个最便宜的城市。

另一方面，新加坡重新挤入全球生活费最昂贵的城市前20名排位，全球排名第18名，在亚洲则排名第9名；新加坡在2017年的调查中排名第21名。

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他指出，新币今年表现强劲，导致新加坡在全球城市生活费排行中微升3个位置，成为全球生活费排行榜中的第18名。

“新加坡长期被列为外籍人士生活及工作最昂贵的城市之一，尽管如此，它的排名仍在亚洲大城市如香港、东京及上海后。”

泰国曼谷则上升32个位置，首次挤入全球最昂贵城市百大，排名第90位。

他指出，曼谷过去5年上升超越80个位置，泰币近几年也随着经济扩展及政治局势稳定表现强劲，这意味着，对外籍员工而言，曼谷与过去相比更昂贵。

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至于中国，该机构调查的14个中国城市在全球排名中仍保持在50名以内，以上海为首，位居第14名。

澳洲及纽西兰的外籍员工生活费自2017年大幅下降，该机构调查的所有澳洲城市排名下滑至少20名，悉尼及坎培拉跌出前50名，分别位居第70及第85名。

“黑市汇率暴跌及外汇短缺引发土库曼斯坦通货膨胀，导致商品价格在过去12个月大幅上涨。在阿什哈巴德的货物短缺及通货膨胀意味着在该处的外籍员工需要以更高价购买物品及服务。”