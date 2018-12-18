让总检察长处理兴都庙事件．瓦达促兴都教组织勿插手 掌管国民团结及社会和谐事务的首相署部长瓦达姆迪促请，马来西亚兴都教组织（MHS）不要插手施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙事件，以让总检察长汤米汤姆斯履行其职责。

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）掌管国民团结及社会和谐事务的首相署部长瓦达姆迪促请，马来西亚兴都教组织（MHS）不要插手施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙事件，以让总检察长汤米汤姆斯履行其职责。

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瓦达姆迪今日发文告指出，马来西亚兴都教组织会长莫汉山于2018年12月16日刊登在《新海峡时报》的文告，是完全没必要的，类似于重新解决一个已解决的问题，似乎在抢夺总检察长的职能。

瓦达姆迪说，涉及在施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙事件当中的各方，已在近期的会议上，和总检察长达成共识。

他指出，根据1956年政府诉讼法令第9条文，总检察长被赋予权力，以公众的最佳利益采取行动。

“莫汉山身为马来西亚兴都教组织的会长在未完全了解此事件时，应避免发布扭曲和混淆的声明误导公众。”他建议各方让总检察长按照所宣布的方式采取行动。