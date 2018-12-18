兴都庙骚乱中被殴重伤．消拯员阿迪不治 房屋及地方政府部长祖莱达证实，在雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤的消防及拯救人员莫哈末阿迪于今晚9时41分逝世。

阿迪伤重不治，其父亲（左）出现时，被目睹伤心不已。右下图为莫哈末阿迪（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）房屋及地方政府部长祖莱达证实，在雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤的消防及拯救人员莫哈末阿迪于今晚9时41分逝世。

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随着莫哈末阿迪（24岁）重伤不治后，查案的雪州警方，已将此案从刑事法典第307条文（企图谋杀）改为第302条文（谋杀）来处理。雪州警方副总警长拿督阿都拉昔今晚在一篇简短的文告中，披露上述消息。

隆市消拯局发言人说，阿迪的遗体今晚将在国家心脏中心进行处理及祈祷仪式，在其家人要求下，过后会通过陆路把遗体运送回吉打州瓜拉吉打的家乡安葬。

首相敦马哈迪对莫哈末阿迪的逝世感到伤心，并向其家属表示哀悼。

此外，首相夫人敦茜蒂哈斯玛今午曾到国家心脏中心探望莫哈末阿迪，不料晚上却传出他离世的消息。首相夫人是于今午3时左右抵达该中心，在加护病房外探望伤者后，于3时45分离开。

该中心昨夜发文告说，莫哈末阿迪的伤势恶化，在过去24小时的复原状况反复，肺部出现严重衰竭，检查显示，其肺部组织变硬及开始固结，导致交换气体功能弱化，该中心已重新为他接上叶克膜系统。

莫哈末阿迪是在11月27日在兴都庙骚乱事件中被殴至重伤，被送往梳邦再也一家私人医院后，再转送至国家心脏中心接受治疗。