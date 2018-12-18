索贿2万监30月．助理经理另罚10万 一名英文《星报》编辑部助理经理被控向男子收取2万令吉贿赂，地庭今日宣判罪名成立，被判处入狱30月及罚款10万令吉。

（吉隆坡17日讯）一名英文《星报》编辑部助理经理被控向男子收取2万令吉贿赂，地庭今日宣判罪名成立，被判处入狱30月及罚款10万令吉。

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不过，法官马蒂哈批准被告尤嘉尼斯峇兰（54岁）暂缓执行监禁刑罚，以让他向高庭提出上诉，但必须立即入禀上诉通知书。

无法缴罚款须坐牢10个月

她也谕令被告必须在今日之内缴付罚款，被告若无法缴付罚款，则须以坐牢10个月代替，同时将保释金从3万令吉增至4万令吉。

她在裁决时说，由于控方成功挑起合理疑点，因此宣判被告罪名成立。

主控官阿都拉昔副检察司表示，贪污是一项严重罪行，并指此现象已日渐普通，要求法庭严惩被告。

被告的代表律师桑柯在求情时说，这是被告首次犯罪，也是家中唯一的经济支柱，希望法庭轻判。

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根据控状，被告于2017年5月30日晚上9时15分，在吉隆坡The Intermark的Dome Cafe，向一名54岁男子莫哈末依米尔收取2万令吉，被告声称可协助对方把这笔钱交给反贪会官员，以解决对方在反贪会下受查的案件。

被告抵触2009年大马反贪污委员会法令16（a）（B）条文；一旦罪成，可被判处最高20年监禁，及罚款不少于贿金的5倍，或罚款1万令吉，视何者为高。