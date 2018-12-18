喜获麟儿无法缴分娩费．男子遭拖薪妻儿迫留院 喜获麟儿原是喜事一桩，奈何屋漏偏逢连夜雨，丈夫被雇主拖欠数个月的薪酬，在生活拮据及入不敷出窘境下，无法为妻子缴付5800令吉的分娩费用，以致妻子与呱呱坠地的婴孩仍待于医院，无法出院与家人团聚。

黄文豪盼当局协助妻子办理注册结婚事宜及为孩子办理公民权。左是陈顺业，右是胡伟豪。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保17日讯）喜获麟儿原是喜事一桩，奈何屋漏偏逢连夜雨，丈夫被雇主拖欠数个月的薪酬，在生活拮据及入不敷出窘境下，无法为妻子缴付5800令吉的分娩费用，以致妻子与呱呱坠地的婴孩仍待于医院，无法出院与家人团聚。

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来自金宝的黄文豪（40岁）与柬埔寨籍妻子（34岁）已育有两名孩子，一家四口本来是开心迎接家中老三的诞生，然而在柔佛从事餐饮业的丈夫，数月前被老板拖欠2个月薪酬，老板也不知所终，生活顿时陷入困境，仅能靠散工勉强维持生计。

不仅如此，他多年来奔波政府部门，盼尽速与外籍配偶办理注册结婚事宜，以便为孩子申请本地公民权，尽管他亲赴移民局出示妻子的单身证明书，却被指没有英文版及盖章验证等，必须返回柬埔寨办理相关的程序。

是家庭唯一经济支柱的黄文豪需在外挣钱养家，妻子则负责在家照料孩子，无能力返柬埔寨办理单身证明书的译本。

一家五口恐被分开两地

他今午在马青霹雳州团团长胡伟豪及副团长陈顺业的陪同下召开新闻发布会说，若妻子无法顺利出院，或是被移民局遣送返国，照料孩子的重担将落于他身上，届时，他无法工作之余，一家五口也会被分开两地。

他希望社会人士伸出援手助解燃眉之急，筹集善款为妻子办理出院手续外，也盼当局正视他们一家人的困境，协助妻子办理注册结婚事宜，以及为孩子办理公民权。

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他指出，妻子是于上周四（13日）到医院生产，他本来是于昨日到医院接妻子出院，但院方指妻子是外籍人士，需一次性缴付5800令吉的住院及分娩费用后才能安排出院。

他说，家中的老大仅有4岁，老二1岁多，老么则是甫出世5天。他已寻获一份新工作，薪酬逾千令吉，将于本月23日开工，若当局把妻子遣送返国，他的饭碗也随之丢掉。

询及如何靠微薄收入应付日常开销，他坦言，他们一家人目前是住于店屋，每个月租金为150令吉。他所赚取的收入主要花费在孩子身上，孩子迄今没有公民权，也无法到幼儿园上课。

欠证明书无法办理结婚注册

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他披露，在老大还没出世前，夫妇俩已有意办理结婚注册，他们托妻子的姐姐带来单身证明书后，移民局却指文件不完整，因为缺乏英文版及盖章验证。他们曾多番“付费”都无法办妥，最终官员告知必须返回柬埔寨办理英文版及盖章验证。

“我们连吃都成问题了，怎么回去柬埔寨呢？若妻子无法出院，我连工也做不了。”

住院及分娩费以外籍人计算

胡伟豪表示，陈顺业与院方交涉此事时，获悉黄文豪夫妇俩因没有合法的结婚证书，因而住院及分娩费用是以外籍人士计算，包括婴孩本身的住院费。

他说，针对类似的事件，院方曾允许先缴付部份费用，过后再分期缴付相关的费用，不过，现在则需一次性缴付悉数的费用后才获准出院。

他指出，现阶段必须协助解决出院费用后，再设法办理结婚注册事宜，再来则为孩子申请公民权，相信办理结婚注册及公民权事宜不容易，冀望获得内政部介入协助。

“有鉴于此，我也敦促内政部简化本地人及外籍人士结婚的手续。”

他表示，马华金宝区会将于明早8时30分至10时在金宝巴刹举行筹款活动，为黄文豪一家人筹款，冀望其妻子及婴孩尽速出院。