车主与业者起冲突．争执修车费引发小骚乱 一名巫裔男子指修车厂收费不合理而与东主发生冲突，进而引发小骚乱，导致2名上前帮忙的公众受伤。

图右起一名男子手持巴冷刀袭击他人。一名受伤男子倒地，等待救援。

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）一名巫裔男子指修车厂收费不合理而与东主发生冲突，进而引发小骚乱，导致2名上前帮忙的公众受伤。

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警方：没涉种族因素

雪邦警区主任阿兹助理总监受询时证实这起骚乱事件，他强调这是修车厂东主与车主之间的误会，没有涉及种族因素；警方事发后已逮捕包括修车厂东主的2名锡克裔男子，以进一步协助调查。

这起事件是于昨日下午5时30分，发生在蒲种布特拉柏兰岭花园一间修车厂。

阿兹指出，警方初步调查显示，该名国产Alza休旅车车主上周五（14日）将车送修，当时修车厂东主声称修车费是300令吉左右，不料隔天车主致电询问修车进展时，东主声称有其他零件需要更换，要多收400令吉。

他说，车主答应后，昨天上门取车时，东主又以车主连累他星期天也工作，要额外收取200令吉，车主大为不满而发生争执。

2公众上前帮忙受伤

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“双方因此起冲突，正巧路过的附近居民路见不平，结果引发小骚乱，导致其中2人在混乱中受伤。”

他指出，2名伤者其中一人被灭火器喷中而呼吸困难，另一人则被刀砍伤，不过两人的伤势不严重，到医院接受治疗后获准出院。

“2名伤者过后向警方报案；虽然这起事件中2名嫌犯有说出一些种族言论引起另一方不满，不过我再次强调，这并非一起种族主义事件。”

此外，针对有人指责警方行事缓慢，无法及时制止骚乱事件，阿兹回应说，警方当时是要维持社会秩序为先，所以在处理上更为谨慎，以免被有心人传开，引起很严重的社会矛盾。

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“警方在接获投报后，包括我在内已有近50名警察到现场维持秩序，警方也采取了相应的行动，包括逮捕2名嫌犯助查，但在维持社会秩序的前提下，警方会更谨慎处理这样的事件。”

他也促请公众不要在网络上散播不实消息，也不要轻易相信网络上的假消息。

电眼视频网上广传

这起事件被附近的闭路电视拍到，今早在网上广传；有网民留言，事发时除了有人亮刀破坏一辆车子之外，也使用灭火器喷雾，过程中有数辆轿车损坏。

此外，也有人指该名车主昨日心有不甘与朋友上门取车，却被禁止离开，甚至遭对方持刀袭击。

根据一名网民的留言，修车厂东主除了收取不合理修车费用之外，也向车主收取停车费，甚至霸占露天停车位；尽管民众向警方和雪邦市议会投报，却徒劳无功。