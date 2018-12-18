路边轿车被擦撞·本地司机遭群殴 因轿车擦撞停放在路边的轿车，肇祸的中国籍司机与本地华裔司机发生口角后，竟招来近60名同籍男子群殴本地司机与两名前来解围的朋友。

（柔佛．新山18日讯）因轿车擦撞停放在路边的轿车，肇祸的中国籍司机与本地华裔司机发生口角后，竟招来近60名同籍男子群殴本地司机与两名前来解围的朋友。

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21岁本地华裔车主柯先生身体多处受伤，被对方人马用椅子、藤棍和铁制重物击伤，其中右手拇指骨断裂，紧急送院救治，需动手术。他的两名朋友则受轻伤。

此事件于昨晚9时许，在新山Southkey的商业区发生。

新山南区警区副主任莫哈末阿凡札尼占受询时说，警方昨晚接获投报后，即刻派员到场逮捕15名中国籍男子，部份男子护照过期。

另外，针对民众投诉，指有400名中国籍男子在该商圈租店屋单位用作电话或网上诈骗活动，而上述群殴涉案者来自当中时，莫哈末阿凡札尼占说，警方已接获这方面的消息，并已展开调查。

另一方面，因昨晚群殴事件，而在社交媒体上曝光，有关数百名中国籍男子今日上午开始搬移手提电脑和床褥等行李，似准备“迁巢”，针对此事，莫哈末阿凡札尼表示，警方会跟进，并加强办案力度。

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60名中国籍男子陆续从一单位奔至楼下，纷纷手持椅子、藤棍等物品攻击3名本地男子。

警方随即赶到现场，

逮捕15名中国籍男子，

包括涉及车祸的中国籍司机。

本地华裔司机被严重打伤，拇指骨断裂。

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多名中国籍男子在一名队长带领下，纷持手提电脑出现，似准备迁移到别处。