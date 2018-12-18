北京东城区官员到访 . 南市 再添一友城 （古晋讯）中国北京市东城区5名官员昨日拜会古晋南市市长拿督曾长青，并希望通过两地交流，促进双方在各方的合作，达到双赢局面。

南市市长曾长青（中）代表赠送纪念品给到访的北京市东城区旅游发展委员会副主任陈健（左三）。左起为南市市政局秘书洪靖益及北京市东城区人民政府外事侨务办公室科长周文彬；右起为北京市东城区人力资源和社会保障局副局长胡祥富、北京市东城区产业和投资促进局副局长张勇及北京市东城区委研究室副主任周慧萍。

（古晋讯）中国北京市东城区5名官员昨日拜会古晋南市市长拿督曾长青，并希望通过两地交流，促进双方在各方的合作，达到双赢局面。

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5名官方代表分别为北京市东城区旅游发展委员会副主任陈健、北京市东城区人民政府外事侨务办公室科长周文彬、北京市东城区人力资源和社会保障局副局长胡祥富、北京市东城区产业和投资促进局副局长张勇及北京市东城区委研究室副主任周慧萍。

■东城区文史底蕴深

他们希望通过此次的到访，展开双方在旅游、经贸及历史古迹保存等方面的管理及经验分享，为两地在各别领域的发展展开交流，促进双赢局面。

陈健在拜会曾长青时介绍了东城区，并透露该区拥有深厚的历史文化底蕴，乃北京市历史文化遗存最为密集的地区，其中当地的故宫、天坛和大运河故道玉河段3处为世界文化遗产，以及国家级和市级文保单位105处，还有国家级非物质文化遗产31个及197个市、区级非物质文化遗产。

她称，东城区也是全国政治、文化和国际交往中心的核心承载区，也跟多国建立友好城市关系，在旅游、文化、教育和经贸等方面进行广泛的交流和合作。

■曾长青：古晋观光好去处

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同时，曾长青对北京团的到访表示欢迎，尽管古晋跟中国的城市相比起来显得微小，但这里有美丽的大自然环境和新鲜空气，且这里有多元种族，大家相处融洽，还有历史古迹和人猿及鳄鱼等动物，是许多旅客观光的好去处。

他称，本地也有许多家长将孩子送往中国求学，为两地情谊发展搭建桥梁。

曾长青也希望通过双方在各方面的交流可达到正面的成果，而在那之前，南市市政局已和中国5个城市建立友好城市关系。