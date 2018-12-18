周四晚办联合圣诞崇拜 . 料吸引逾2500人参与 （古晋18日讯）砂联合教会（ACS）将于本月20日（星期四）晚上7时30分，在古晋基督徒联合崇拜中心（CEWC）举办2018年联合圣诞崇拜，预计将吸引有逾2500人参与出席。

左起为活动筹委会秘书郑全顺、顾问兼圣多玛座堂长许统民法政牧师、砂联合教会秘书长安布罗斯利南及筹委会主席罗尼肯尼迪于2018年联合圣诞崇拜新闻发布会后合影。

（古晋18日讯）砂联合教会（ACS）将于本月20日（星期四）晚上7时30分，在古晋基督徒联合崇拜中心（CEWC）举办2018年联合圣诞崇拜，预计将吸引有逾2500人参与出席。

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以“完美的礼物”（Perfect Gift）及路加福音2章10节作为活动主题的2018年联合圣诞崇拜，将由成员教会圣公会所承办。

砂联合教会秘书长安布罗斯利南于今日召开新闻发布会时表示，当天崇拜将由圣公会区主教唐纳祖分享主题，现场也将以国语、英语、华语、比达友语及伊班语念诵圣经句。

“各教会领袖、联邦及砂政府各部门领袖也将受邀出席参与，其他宗教代表则包括佛教、兴都教、巴哈教及锡克教也受邀出席。”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）